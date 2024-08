Restate a Napoli: arte, musica e teatro dal vivo in città

Napoli è pronta ad accogliere la quarta edizione di “Restate a Napoli“, la rassegna estiva che dal 9 al 16 agosto trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande teatro all’aperto, offrendo al pubblico otto giorni di spettacoli gratuiti di musica, teatro e danza. Sotto la direzione artistica di Lello Arena, l’evento promette di consolidare il suo successo che ha già visto la partecipazione di circa 100 mila persone nella passata edizione e milioni di contatti online. La rassegna è finanziata dal Comune di Napoli ed è voluta dal Sindaco Manfredi.

Lo scopo è offrire ai turisti, e i cittadini, che affollano la città in agosto, spettacoli dal vivo con artisti di diversi generi provenienti dal panorama nazionale con un forte richiamo a quelli partenopei, per valorizzare i giovani dando loro un palcoscenico prestigioso e un momento concreto per mettersi alla prova e dimostrare le loro doti artistiche.

“La quarta edizione della rassegna estiva “Restate a Napoli” propone al pubblico napoletano e ai numerosi turisti in città spettacoli dal vivo di musica, danza e teatro completamente gratuiti. Agosto è, anche quest’anno, un mese ricco di eventi. Sono molto soddisfatto dell’iniziativa e del percorso tracciato da Napoli Città della Musica, conferma dell’impegno nel rilancio del comparto musicale e audiovisivo. Il palcoscenico di Piazza del Plebiscito vedrà la partecipazione, di nuovo, degli allievi dell’accademia diretta da Lello Arena, C.I.O.E, un’opportunità concreta di formazione – alla sua seconda edizione – per i giovani talenti di questa città. Ed è questo un passaggio fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo di competenze nel settore. L’investimento nella formazione di nuovi talenti, progetto condiviso anche nella cornice di Cohousing Cinema Napoli, è parte di un percorso che sostengo con convinzione e che vede, allo stato attuale, i suoi frutti nel fermento culturale che anima la città“. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Un Impatto Positivo sull’Occupazione e il Turismo

La rassegna non solo rappresenta un appuntamento culturale di rilievo, ma anche una significativa opportunità di lavoro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo con l’impiego di oltre 500 professionisti tra artisti, tecnici, musicisti e personale di supporto. Inoltre l’evento avrà una ricaduta positiva sul turismo: nei giorni della manifestazione, cittadini e turisti potranno assistere a circa 5 ore di spettacoli al giorno, arricchendo la loro esperienza in città e uno svago nella brezza serale circondati dalla magnificenza della piazza.

La Magia di Piazza del Plebiscito

La scelta della location non è casuale. Piazza del Plebiscito, simbolo della storia e della vita sociale napoletana, sarà il teatro naturale per gli spettacoli. La piazza, che ha già ospitato momenti significativi della città, si trasformerà in un luogo di condivisione, divertimento e arte, capace di accogliere un pubblico eterogeneo e appassionato.

Un Programma Ricco e Variegato

Il programma di “Restate a Napoli 2024” è pensato per soddisfare tutti i gusti e tutte le età, con 24 spettacoli in otto giorni che spazieranno dalla danza alla musica, dai canti popolari all’arte circense, fino ai grandi classici e agli autori contemporanei. L’obiettivo è quello di dare continuità alle programmazioni teatrali cittadine, coinvolgendo giovani, bambini e appassionati sin dalle prime ore della sera.

Tra gli spettacoli in programma vanno evidenziati quelli targati C.I.O.E.’ con i cento allievi dell’accademia che negli ultimi tre mesi si sono formati sotto la direzione di Lello Arena. I giovani talenti dell’accademia porteranno in scena i loro spettacoli originali e saranno ripresi dalle telecamere di RaiPlay che manderà in onda, dal 22 ottobre, il nuovo talent made in Napoli sostenuto dal Comune.

Le serate saranno presentate dall’attore Biagio Musella con gli interventi comici di Alessandro Bolide e del trio “Gli Ancora No” con le special guest Massimiliano Gallo e Vincenzo De Lucia in interventi tra teatro d’autore e comico. Poi spazio a tanta musica con il Premio Oscar Nicola Piovani, il fenomeno nazionale dell’urban jazz Serena Brancale, i ritmi latin ska del trombettista Roy Paci, la comicità surreale di Valerio Lundini, in scena con la sua live band, i concerti di diciotto tra bands e solisti partenopei dove spicca Jovine con importanti ospiti e un Gala di Danza dell’ACSI. Infine il tributo a James Senese che torna ad esibirsi al Plebiscito dove incontrerà, dopo anni, Lello Arena.

Per ulteriori informazioni sul programma e gli artisti partecipanti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli https://www.comune.napoli.it/ o contattare la direzione della rassegna tramite i social network.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Dal giorno 6 agosto (ore 15:58 – i numeri che Massimo e Lello chiedevano a San Gennaro) gli utenti potranno prenotare i loro posti a sedere attraverso la piattaforma Etes al seguente link https://www.etes.it/sale/list/10491/RestateaNapoli



“Nella mia funzione di Direttore Artistico posso, con grande gioia, dare il via alla quarta edizione di Restate a Napoli. Un’occasione per incontrarsi in città che si distingue per la sua unicità e, quest’anno, in maniera ancora più particolare.

Come sempre, nulla sarebbe possibile senza il supporto indispensabile e la sensibilità del Sindaco Gaetano Manfredi sempre pronto a dimostrare, con i fatti piuttosto che con le parole, come arte, cultura e spettacolo siano servizi fondamentali per i cittadini ed i visitatori della nostra città.

Restate a Napoli è un volano economico importante per gli artisti, gli operatori e le maestranze del settore spettacolo ma resta completamente gratuito per i turisti, per i napoletani che scelgono di non andare via ma di godersi queste giornate di vacanza nella città più bella del mondo, e per tutti quelli che che sono costretti, non per loro scelta, a restare in città.

Sarà una grande festa che vedrà, dal 9 al 16 di Agosto, Piazza del Plebiscito trasformarsi nel più sfarzoso e sontuoso teatro della città.

Pronto a ospitare una serie di appuntamenti straordinari, di artisti che, grazie alla loro generosità, mi hanno consentito di preparare per voi un cartellone per molti versi impossibile.

24 spettacoli in 8 giorni partendo dalle proposte che più profumano di futuro e che spesso sono partite dal palco di Restate a Napoli per raggiungere più rapidamente platee importanti, per passare poi per gli spettacoli della comunità d’arte C.I.O.E.’ che da tre mesi si sta formando a Napoli e che chiude la sua attività proprio durante l’evento, per arrivare ai grandi protagonisti della musica, della comicità, del teatro, della televisione che avranno il compito di chiudere le varie serate.

Altra cosa che rende unica la rassegna di quest’anno è la presenza delle telecamere di una delle piattaforme televisive di maggior prestigio in questo momento, RaiPlay, in piazza con noi per documentare la conclusione di uno straordinario percorso d’arte che è diventato ora anche un nuovo format televisivo, pronto per andare in onda dal 22 Ottobre prossimo.

C.I.O.E.’ sarà perciò il primo talent, lo chiamo così per farmi capire anche se è una vera e propria comunità d’arte, a tenere le sue finali a Napoli e in Piazza del Plebiscito.

Tutti quelli che arriveranno dopo, se arriveranno, saranno sempre, comunque e irrimediabilmente secondi.

E’ tutto per adesso ! Fra pochissimo sarà operativo il sito per le prenotazioni gratuite ! Noi siamo pronti ! Ma senza la polverina magica che solo voi potete portare, niente avrebbe senso. Vi aspetto e, nel frattempo, vi abbraccio fortissimo!”. Così il direttore artistico Lello Arena.

Per ulteriori informazioni

https://www.instagram.com/restateanapoli/

https://www.facebook.com/restateanapoli

PROGRAMMA DETTAGLIATO

9 agosto

ore 19:30 concerto di El Camino del Alma

ore 21 concerto spettacolo di VALERIO LUNDINI & i VazzaNikki

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Sacro delirio”

10 agosto

ore 19:30 concerto dei KamAak

ore 21 spettacolo di PAOLO CAIAZZO

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Deja-vu futuro”“

11 agosto

ore 19:30 concerto di Federa

ore 21 concerto di JAMES SENESE

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “La ballata di Kierkegaard”

e “Plebiscito in danza”, gala di danza dell’ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza

12 agosto

ore 19:30 concerto di Gioz

ore 21 concerti di SERENA BRANCALE

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Non ci resta che…C.I.O.E!“

13 agosto

ore 19:30 concerto di Niko Albano

ore 21 concerto di ROY PACI & Aretuska

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Strati di vite sonore“

14 agosto

ore 19:30 concerto di Divieto di Swing

ore 21 concerto di JOVINE featuring FRANCESCO DI BELLA (24 Grana) – DARIO SANSONE (Foja) – ZULU’ (99 Posse) – Nicola Caso – Simona Boo – Andrea Tartaglia – PeppOh – Pier Vito Grisù

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Incanti d’autore“

15 agosto

ore 19:30 concerto di Raféle

ore 21 concerto di NICOLA PIOVANI

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “Al massimo su Marte“

16 agosto

ore 19:30 concerto di Gatos do Mar

ore 21 concerto di EBBANESIS

pre show con lo spettacolo targato C.I.O.E.’ in “devoto privilegio”

Special Guest durante le serate:

MASSIMILIANO GALLO e VINCENZO DE LUCIA

Altre notizie di cultura su Dietro la Notizia