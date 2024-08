Malika Ayane al festival di Agerola ‘Sui Sentieri degli Dei’ 

Un nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: giovedì 8 Agosto con Malika Ayane, nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana (Agerola).

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo, quella di Agerola e della Costiera Amalfitana, con l’esibizione di Roberto Colella, autore, compositore e polistrumentista, in duo con Michele Maione. Colella presenta il suo spettacolo “Canzoni nude e racconti di resistenza”, un concerto speciale in cui scambiarsi storie, cantare forte ed emozionarsi.

Sarà poi il turno di Malika Ayane, forte del suo nuovo singolo “Sottosopra”, che mostra ancora una volta un lato inedito della cantautrice attraverso un nuovo percorso in cui ha scelto di giocare con i contrasti, da sempre parte della sua cifra stilistica. Un brano dalle sonorità elettroniche che scandiscono il tempo e ne sottolineano il ritmo travolgente.

“Sottosopra” segna l’inizio di un altro capitolo del progetto musicale di Malika, sebbene con una forma ancora differente: la cantautrice invita a passare attraverso il mondo senza farsi sconvolgere, per imparare così a riconoscere gli spazi in cui lasciarsi andare, tentando di mantenere l’equilibrio in un limbo costante. Solo così diventa possibile affrontare il passato, che non è mai qualcosa a cui guardare con eccesso di nostalgia, bensì un’occasione per avere un termine di paragone senza alcuna forma di giudizio.

Classe 1984, la Ayane viene scoperta da Caterina Caselli nel 2007 ed inizia un’ascesa inarrestabile, dal primo album “Malika Ayane”, disco di platino, alle esperienze di successo a Sanremo e a Rai Radio2, per cui ha scritto e condotto i suoi programmi “SOLD OUT – Incidenti di percorso” e “E invece era un calesse: storie di ordinaria e straordinaria delusione”. Accanto ad una vivace e ricca carriera discografica, è anche protagonista di musical, autrice ed interprete di colonne sonore, cortometraggi e show televisivi; sempre attiva nel sociale, nel 2023 pubblica il suo primo libro, una raccolta di racconti dal titolo “Ansia da felicità”. Nelle sue tournée Malika non tradisce mai i suoi fan, con concerti sempre coinvolgenti e mai scontati, riempiendo i principali teatri e club italiani ed esteri.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Non perdetevi suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.

