Estate da brivido su discovery+: racconti di true crime

Un’estate da brivido aspetta su discovery+ tutti gli appassionati di true crime, con tre documentari in anteprima che raccontano storie di cronaca nera che hanno fortemente colpito l’opinione pubblica.

Si parte con “Raffaele Sollecito”, intervista esclusiva ad uno dei protagonisti di una vicenda che ha segnato l’Italia; si prosegue con “Il mostro di Udine”, ricostruzione dell’indagine per catturare uno dei più feroci serial killer della recente storia di cronaca nera italiana; si conclude con “Amore malato: gli angeli della morte”, il caso dei due amanti clandestini e di una serie di morti misteriose. Disponibili a partire da venerdi 16 agosto in anteprima streaming su discovery+ ogni venerdi, poi a settembre in prima tv free sul Nove per il ciclo Nove Racconta.

RAFFAELE SOLLECITO (1 ep. x 120’, prodotto da Loft Produzioni) – Il documentario, dedicato al delitto della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre del 2007, è incentrato su un’intervista esclusiva a Raffaele Sollecito, uno dei protagonisti di questo caso. Lo speciale ripercorre la sua vita dopo l’assoluzione, in oltre 90 minuti nei quali si analizzano i punti oscuri e le contraddizioni di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica.

IL MOSTRO DI UDINE (4 eps. x 60’, prodotto da Ascent Film) – Accurata ricostruzione della storia di uno dei più feroci serial killer della recente cronaca nera italiana. Un’indagine su 11 omicidi, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Tutte donne che si aggiravano per le strade di notte. Una vicenda a tratti ancor più macabra e sanguinaria di quella del più tristemente noto Mostro di Firenze.

AMORE MALATO: GLI ANGELI DELLA MORTE (1 ep. x 120’, prodotto da Stand By Me) – Due amanti clandestini e una serie di morti misteriose nell’ospedale in cui i due lavorano: è il caso raccontato in questo documentario, che ricostruisce la vicenda dal punto di vista sentimentale e giudiziario con documenti inediti, intercettazioni telefoniche tanto altro materiale d’indagine.

I documentari sono disponibili su discovery+ ogni venerdi a partire dal 16 agosto e in prima tv free sul Nove il 7, 14 e 21 settembre.

