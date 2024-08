Makechic Academy alla Mostra cinematografica di Venezia

Nasce un nuovo sodalizio di eccellenza, quello tra Makechic Academy, la rinomata scuola di trucco della famosa makeup artist delle celebrities Lorena Leonardis e le prestigiose Giornate degli Autori, la rassegna autonoma nata nel 2004 all’interno della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Promosse dalle associazioni dei registi e degli autori cinematografici italiani, Associazione nazionale autori cinematografici e 100autori, che avrà luogo, come ogni anno, al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2024, nelle sale della Mostra del cinema e nella Villa degli autori.

Alle giornate degli autori il servizio di trucco

Per la prima volta, quest’anno, alle Giornate degli Autori sarà messo a disposizione degli ospiti della 21° edizione, in concomitanza delle proiezioni dei film, un servizio di trucco, per i protagonisti delle opere in concorso, curato personalmente da Lorena Leonardis, fondatrice e mentore di questa importante accademia e dal suo team.

Il prestigioso connubio con la Makechic Academy, vuole sottolineare i tratti distintivi che accomunano l’Accademia alla famosa kermesse: la cura del dettaglio e l’attenzione alla qualità.

Lorena Leonardis

La Leonardis vanta 25 anni di esperienza nel settore, centinaia di collaborazioni con attori e attrici, un impressionante portfolio di servizi editoriali, campagne pubblicitarie, spot e trasmissioni. Porta, per la prima volta alle Giornate degli Autori il suo inconfondibile tocco e la sua grande passione per questo mestiere. Dopo 20 anni di insegnamento, ha inoltre deciso di condividere il suo metodo e le sue competenze attraverso uno strumento nuovo e innovativo. È così che nel 2020 nasce Makechic Academy, scuola di trucco online all’avanguardia, per aspiranti makeup artist. Un corso che offre, anche a chi non ha la possibilità di spostarsi per seguire un corso tradizionale, 12 moduli con 50 lezioni formative video e teoriche, che vanno dalla conoscenza dei prodotti alla correzione delle varie tipologie di viso e occhi, fino al trucco sposa e red carpet.

La collaborazione con le Giornate degli Autori, che si articolerà anche attraverso una serie di contenuti social, offrirà l’opportunità per documentare e raccontare le tecniche più recenti e all’avanguardia nel campo del trucco sia al mondo degli addetti ai lavori che a quello dei più curiosi tra il pubblico del festival.

