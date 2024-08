La serie A Enilive 2024/2025 su Sky e in streaming su Now

Su Sky e in streaming su NOW, torna in campo la Serie A Enilive 2024/2025, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K.

La seconda giornata

Da sabato 24, a lunedì 25 agosto, appuntamento con la seconda giornata della stagione. Si parte domani alle 18.30 con Udinese-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 in diretta da San Siro Inter-Lecce su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 20.45, in campo Roma-Empoli su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Studi e volti Sky Sport

Sky fornirà con una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Appuntamento sabato pomeriggio con Calcio d’estate, con Mario Giunta alla conduzione insieme ai suoi ospiti, Marco Bucciantini e Marco Nosotti. Sabato sera tradizionale appuntamento con L’Originale, condotto come di consueto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Walter Zenga. La domenica torna Calcio d’estate, con Roberta Noè che affronterà i temi delle partite del giorno insieme a Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino. La domenica sera appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa alla conduzione insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Lunedì, è nuovamente tempo di Calcio d’estate, con Roberta Noè, Paolo Assogna e Riccardo Gentile per affrontare i temi dei posticipi, per poi chiudere, lunedì sera, con Calciomercato-L’Originale con Alessandro Bonan che, in diretta da Siracusa, racconterà la giornata di Serie A e le trattative dell’ultima settimana di mercato estivo insieme a Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Stefano De Grandis, Lorenzo Minotti e Walter Zenga.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

La programmazione della 2ª giornata di Serie A Enilive 2024/2025

SABATO 24 AGOSTO

dalle 17.30

Calcio d’Estate

in studio: Mario Giunta, Marco Bucciantini e Marco Nosotti

ore 18.30

UDINESE-LAZIO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Marina Presello e Matteo Petrucci

dalle 20 e dalle 22.40

Sky Saturday Night Football – L’Originale

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta e Walter Zenga

ore 20.45

INTER-LECCE

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

DOMENICA 25 AGOSTO

dalle 17.30 e dalle 20.40

Calcio d’Estate

in studio: Roberta Noè, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino

ore 20.45

ROMA-EMPOLI

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti;

bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante

dalle 20 e dalle 22.40

Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis

LUNEDÌ 26 AGOSTO

dalle 17.30, dalle 20 e dalle 20.40

Calcio d’Estate

in studio: Roberta Noè, Paolo Assogna e Riccardo Gentile

dalle 22.45

Calciomercato – L’Originale

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Stefano De Grandis, Lorenzo Minotti e Walter Zenga

