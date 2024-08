Kid Yugi sarà uno degli attesi performer della seconda edizione del “FI FEST”,

che si terrà nella città natale dell’artista, Massafra, il 21 e 22 settembre 2024. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al reparto di oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Il festival si svilupperà con una prima giornata dedicato alla musica dal vivo, con ingresso a pagamento, mentre la seconda giornata sarà dedicata al mondo del tatuaggio e del writing, ospiterà un contest di freestyle e sarà ad ingresso gratuito.

Kid Yugi si esibirà sul palco dell’evento il 21 settembre.

Nella stessa serata si esibiranno, tra gli altri artisti, anche Noyz Narcos, Artie 5ive, Tony Boy e Night Skinny.

“Questa seconda edizione del memorial dedicato a Simone Mellone, il fratello di un caro amico, ribattezzata da quest’anno Fi Fest, é per me motivo di orgoglio” ha spiegato Kid Yugi. “Sembrava un sogno organizzare un evento di questa portata al solo scopo di fare beneficenza per assistere chi é colpito da un male tristemente troppo comune in queste terre. Sono grato di parteciparvi e di contribuire alla causa, ma soprattutto sono grato che tantissime persone da tutta Italia si stiano adoperando per far sì che sia un evento grandioso. Siamo la dimostrazione che migliaia di mani che si stringono tra loro accomunate da un obiettivo possono vincere qualsiasi braccio di ferro, persino contro quei mali che sembrano ineluttabili”.

L’organizzazione dell’evento è affidata all’ associazione ROOTS (“radici”), che ogni anno organizza il “FI FEST” per donare interamente il ricavato in beneficenza. Il presidente è Giovanni Giasi detto “Ginko”, tour manager dell’artista Massafrese Francesco Stasi in arte KID YUGI.

La prima edizione, tenutasi lo scorso anno, ha consentito di donare 18.000 euro, con l’obiettivo di continuare annualmente a raccogliere fondi in beneficenza e per la prevenzione. Un nobile scopo che vede la collaborazione del Comune di Massafra e soprattutto dell’Asl di Taranto, con l’aiuto di diversi partner, sponsor e collaboratori.

CALENDARIO FI FEST:

Sabato 21 settembre 2024, live concert presso l’Area Spettacoli (via Potenza 2, nei pressi dello Stadio Comunale di Massafra) con ingresso a pagamento dalle ore 18:00 fino alle 24:00. Opening Act: Rrari dal Tacco, Scaccia, Welo, Young Hash, Niceboy Balenci, Yangl. Main Artists: Kid Yugi, Artie 5ive, Tony Boy, Night Skinny, Noyz Narcos.

Domenica 22 settembre 2024, tattoo convention presso il Palazzetto dello Sport di Massafra ad ingresso gratuito dalle ore 11:00 fino alle 23:00, sotto la direzione del tatuatore massafrese Angelo Mellone con il coinvolgimento di oltre 30 tatuatori e writers, provenienti da tutta Italia + contest di freestyle (premio in palio: 500€).

Per ulteriori informazioni e info sui biglietti:

Pagina Instagram:

https://www.instagram.com/fifestt?igsh=enp0bTRwd2c1cmhs

Link ai biglietti:

https://www.ticketone.it/artist/kid-yugi/kid-yugi-artie-5ive-night-skinny-3711251/

