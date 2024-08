Il 7 settembre i leggendari Subsonica arrivano al Circolo Magnolia a chiudere il clamoroso successo del “SUBSONICA 2024 TOUR”

La band torinese è pronta a regalare ai fan un’ultima, indimenticabile performance, mettendo in scena prima con un intero concerto farcito di tutti i brani capolavoro contenuti in dieci dischi – portando con sè come ospiti annunciati Willie Peyote ed Ensi, soci torinesi di lunga data – e poi con una vera e propria festa che si protrarrà nella notte con Samuel, Boosta, Max, Ninja e Vicio – tutta la band al completo – che prenderanno in mano la consolle in un aftershow da lacrime.

Non solo Subsonica in questo “2024 Tour Gran Finale”, ma un vero e proprio piccolo festival: il 7 settembre, prima del dj set della band e dopo il loro concerto, in consolle il seminale dj e producer canadese Tiga, fondatore della Turbo Recordings e forgiatore del sound electro.

In line up, ad aprire il live dei Subsonica, la talentuosa cantautrice e produttrice Emma Nolde, e il produttore e multistrumentista valtellinese Faccianuvola. A dimostrare ancora una volta una connessione sempre molto stretta con la contemporaneità.

I biglietti per l’evento sono disponibili su disponibili su Dice e comprendono l’ingresso per concerto e aftershow.

La rassegna Cuori Impavidi si chiuderà poi con il terzo e ultimo appuntamento l’11 settembre con Earl Sweatshirt, nome d’arte di Thebe Neruda Kgositsile, rapper, produttore discografico e attivista californiano classe 1994.

Componente della Odd Future – collettivo fondato dal rapper Tyler, The Creator – è da molti considerato il vero culto per la sua produzione introspettiva e poetica, del tutto avversa alle dinamiche mainstream. Earl Sweatshirt è diventato un’icona anche per la sua onestà circa la salute mentale. Arriva per la prima volta live in Italia. In apertura l’italo-tedesco Pufuleti.

