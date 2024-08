Dopo le prime tre date a luglio, riprende dal 29 al 31 agosto la prima edizione di Youth! Argentario, che si terrà in Piazzale Dei Rioni a Porto Santo Stefano

La rassegna riprende il 29 agosto con gli ultimi tre appuntamenti: nella prima serata, infatti, GAIA farà ballare tutto il pubblico con la sua esibizione dal vivo, il 30 agosto l’iconica cantautrice MILLE incanterà la platea, e il gran finale il 31 agosto vedrà protagonista il duo pop SANTI FRANCESI.

palco di YOUTH! ARGENTARIO accoglierà artisti di fama nazionale e giovani talenti locali. Ad esibirsi in apertura ai concerti saranno: VANZ, Terra, Revue e Meri Lu Jacket.

YOUTH! ARGENTARIO, organizzato da iCompany e dalla Pro Loco di Monte Argentario, è sostenuto e patrocinato dal Comune di Monte Argentario.

«La Proloco Monte Argentario di Porto Santo Stefano quest’anno ha deciso di cambiare rotta e di puntare su un unico grande evento di qualità – afferma Beatrice Sordini, Presidente della Pro Loco Argentario di Porto Santo Stefano – Un evento di giovani e per i giovani. Un evento che ci auspichiamo possa crescere sempre di più, fino a diventare un vero e proprio format vivace, fresco e accattivante, un appuntamento fisso dell’estate argentarina replicabile ogni anno, ovviamente alzando sempre l’asticella».

Per esaltare la visione culturale e dell’evento, l’ingresso al pubblico sarà completamente gratuito, con inizio alle ore 21.30

«Mi fa molto piacere poter avviare il progetto Youth! Argentario in collaborazione con Pro Loco e Comune – dichiara Massimo Bonelli – Avere la possibilità di realizzare un evento diffuso per la musica attuale in un luogo magico come l’Argentario è perfettamente in linea con ciò che da sempre proviamo a fare come iCompany. Lavoreremo per far sì che Youth! Argentario possa diventare nel tempo tanto una nuova vetrina live per giovani progetti artistici di qualità che uno spazio di visibilità e confronto per la scena musicale locale».

Porto Santo Stefano, e una delle sue frazioni, Porto Ercole, da anni sono mete turistiche per escursionisti, sub e appassionati di paesaggi del mondo marino, inoltre le due località rappresentano importanti porti di scalo di compagnie crocieristiche di lusso.

La zona non è accessibile solo dal mare, ma è collegata alla terraferma dal tombolo della Giannella e quello della Feniglia. Monte Argentario è una località ricca di storia, bellezze naturali e importanti siti archeologici, situata nel Mar Tirreno tra la Maremma Grossetana e la Costa d’Argento.

https://www.prolocomonteargentario.it/

https://www.icompany.it/

