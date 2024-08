Vi auguriamo un felice e sereno Ferragosto 2024, ovunque siate.

In vacanza al mare, in montagna, in una città d’arte, nella vostra città

Soprattutto a chi lavora o è volontario in una associazione e oggi è operativo

Alle persone che per diversi motivi non stanno bene

E anche a chi crede ancora nei sogni

Buona giornata e a domani

Il direttore di Dietro la Notizia Davide Falco e tutta la redazione

