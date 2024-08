Sentirsi incompresi, ricercare se stessi, riconoscere l’importanza dell’amore come fonte di forza e ispirazione, passare per una serie di scelte sbagliate per via dell’irrefrenabile voglia di sentirsi vivi.

Dopo aver catturato l’attenzione con due potenti freestyle, “BATMAN FREESTYLE” e “2 MILIONI”, VINS è pronto a tornare in piena estate per offrire uno spaccato crudo della sua realtà con il nuovo singolo “ANCORA”

Il rapper di Fasano ci porta di nuovo nel suo mondo, fatto sì di contraddizioni, ma anche profonde riflessioni. Il pezzo è infatti un viaggio emotivo che mette in luce la lotta interiore di chi cerca di trovare la propria voce in mezzo al rumore quotidiano.

“ANCORA” arriva dopo “2 MILIONI”, traccia ipnotica in cui il mood cozy del beat entra in contrasto con le parole estremamente sincere, a tratti crude dell’artista e “BATMAN FREESTYLE”, ennesimo esercizio di stile dell’artista pugliese, che ancora una volta ha trovato un modo sorprendente per annunciare l’uscita di nuova musica.

Con queste ultime pubblicazioni VINS ha dato prova di quanto la sua musica, dalle sonorità hip-hop unite all’R&B, risulti una ventata di aria fresca grazie al suo modo genuino ed energico di scrivere ed interpretare.

https://www.instagram.com/z.vins

https://www.tiktok.com/@z.vins

https://www.youtube.com/@viinss

