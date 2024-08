Giuseppina Torre in concerto nelle date del 10 e 17 agosto

Giuseppina Torre continua ad esibirsi live in tutta la penisola.

La pianista e compositrice siciliana il 10 agosto, alle ore 20.00, si esibirà presso l’Antica Cattedrale di Massa Lubrense – Napoli (Largo Vescovado, 1 – ingresso libero) per un emozionante live dove eseguirà dal vivo le composizioni tratte da “The Choice“, il suo nuovo disco di inediti.

Il concerto è organizzato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense, con il patrocinio del Comune di Massa Lubrense e la collaborazione della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie”, che ha reso disponibile la Chiesa per l’evento.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il 17 agosto GIUSEPPINA TORRE si esibirà presso il Minareto di Fasano – Brindisi (Località Selva di Fasano – viale Del Minareto, 19), alle ore 21.00, all’interno della rassegna Bari in Jazz 2024, un’opportunità unica per ascoltare dal vivo le nuove composizioni dell’artista, che hanno conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro profondità emotiva e alla raffinata maestria compositiva.

Biglietti disponibili al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/giuseppina-torre-bari-jazz

“The Choice” è il terzo album della compositrice e pianista siciliana impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Tracklist di “The Choice”:

1) Another life

2) Live what you are

3) Moving skies

4) Fragile but free

5) Rediscover

6) Rebel soul

7) Time to change

8) Serendipity

9) The bravery

10) Breathless

A settembre Giuseppina Torre terrà i seguenti concerti:

15 settembre – BORETTO (Reggio Emilia) – Area River Passion nell’ambito di SCORRE- IL FESTIVAL

19 settembre – ROMA – Chiostro di Campitelli del Teatro di Marcello

22 settembre – GORO (Ferrara) – Piazza Bruno Bordoni nell’ambito di SCORRE- IL FESTIVAL

