Spirit de Milan: prossimi appuntamenti settimanali

L’estate dello Spirit de Milan è ricca di nuovi appuntamenti dal vivo

Quest’estate, come per le passate, l’oasi di freschezza e divertimento a Milano è sempre lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale dove la cultura swing si fonde con la passione per la bellezza e la tradizione.

Qui, tra una serata di musica dal vivo e l’altra, si può riscoprire il fascino di Milano e della “milanesità”, in un luogo dove ogni nota racconta storie di tempi passati e di un’estate che non smette mai di sorprendere.

Spirit de Milan rallegrerà l’estate milanese anche ad agosto, tutti i giorni tranne i lunedì del mese (5, 12, 19 e 26 agosto) e i giorni 13-14-15 agosto.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret ma in versione estiva. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Alle 22.00 – IRISH MUSIC NIGHT con KELTAHOLICS: torna la serata di musica e danze irlandesi con questa band che, con la loro musica, farà riscoprire sonorità e i ritmi del mondo folk irlandese e bretone.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I BARLAFUS: trio giovane che vuole far rivivere e promuovere la tradizione cabarettistica e musicale lombarda. Principale fonte di ispirazione sono I Gufi e, dall’incontro con loro, è nata la collaborazione con Roberto Brivio in alcuni dei suoi spettacoli.

VENERDÌ 19 LUGLIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set anni 70-80-90.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 20 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con HOT CRYSTAL RHYTHMAKERS: una formazione di giovani all stars suonerà brani dei Rhythmakers, la cui formazione degli anni ’30 vide artisti come Henry Red Allena, Eddie Condon, Gene Krupa, Fats Waller, Tommy Dorsey, Pee Wee Russell e Zutty Singleton.

A seguire Swing Dj Set con dj Simon.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 21 LUGLIO

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – concerto di DANIELA PANETTA QUARTET: quartetto che collabora dagli anni ’90. L’affiatamento della ritmica sposa perfettamente la versatile vocalità del leader Daniela Panetta, da più di 30 sulla scena internazionale del Jazz e della canzone d’autore (ha collaborato per molto tempo con Paolo Conte). Per l’occasione il quartetto propone un concerto intitolato “Timeless songs” tratto dal repertorio dall’American Song Book.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

