AGOSTO È APERTO PER FERIE!

Spirit de Milan, infatti, rallegrerà l’estate milanese anche ad agosto, tutti i giorni tranne i lunedì del mese (5, 12, 19 e 26 agosto) e i giorni 13-14-15 agosto.

Il locale meneghino dal gusto vintage rimane anche ad agosto l’oasi di freschezza e divertimento in cui si può riscoprire il fascino di Milano e della “milanesità”, in un luogo dove ogni nota racconta storie di tempi passati e di un’estate che non smette mai di sorprendere.

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 23 LUGLIO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret ma in versione estiva. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Alle 18.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 26 LUGLIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con FUNKY TOWN: una serata all’insegna della musica di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars e tanti altri, con un sound avvolgente in cui si fondono la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk.

A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena

SABATO 27 LUGLIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con ALFREDO FERRARIO SWING QUINTET FEAT. MARCO BIANCHI: uno dei più grandi esponenti del clarinetto jazz in Italia, Alfredo Ferrario, stavolta in compagnia del vibrafonista comasco Marco Bianchi per celebrare un tributo al Re dello Swing Benny Goodman.

A seguire Swing Dj set con Mr Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 28 LUGLIO

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND with PAOLO TOMELLERI.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con BAWDY BLACK PEARLS di VERONICA SBERGIA: l’artista ritorna sul palco portando il nuovo disco, che racconta le 12 artiste afroamericane che hanno cambiato la storia del blues e della società.

Alle ore 21.00 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti con Valentina e il collettivo dei Blues Ravers.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

