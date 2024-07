Bari in Jazz 2024 -XXI edizione: i concerti fino al 2 agosto

Il viaggio della 21ª edizione di Bari In Jazz continua con alcuni spettacoli imperdibili: dopo Roberto Ottaviano con il progetto “Eternal Love”, Letizia Gambi in “All Woman 3D”, Simone Prattico con l’Oriundo Trio e i Matia Bazar, sarà il turno di Amaro Freitas, Le Vibrazioni, Mediterranean Waves Quartet feat. Javier Girotto, Aymée Nuviola feat. Kemuel Roig, Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet, Elena Paparusso, Simona Molinari & Cosimo Damiano Damato.



Il 26 luglio alle 20:00, alla Masseria Torre Maizza, in Contrada Coccaro a Savelletri (BR) Amaro Freitas, straordinario pianista e compositore brasiliano, porterà la sua combinazione di tradizione e innovazione, intrecciando il ritmo travolgente del jazz con elementi della musica brasiliana, come la samba e il maracatu, e altre influenze internazionali. Parte dei proventi sarà destinata a supportare la onlus “Save The Olives”.

Sempre il 26 luglio, alle 21:00, al Puglia Village di Molfetta (BA) Le Vibrazioni, una delle rock band italiane più longeve, con all’attivo sei album e oltre 1000 concerti, tra cui un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano, ripercorreranno vent’anni di carriera in uno spettacolo che abbraccerà tutta la loro storia musicale, dai primi brani ai successi sanremesi.

Il 29 luglio, al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, il Mediterranean Waves Quartet e Javier Girotto proporranno in anteprima assoluta brani originali di Sannelli, Locarni e Girotto, fondendo un sound più mediterraneo e latino, di cui Girotto è un sapiente maestro, con elementi contemporanei, caratteristici della musica prodotta dai quattro giovani musicisti.

Previsto per il 30 luglio, nel Cortile dell’Istituto Redentore di Bari, il concerto della “Sonera del Mundo” Aymée Nuviola, vincitrice di un Grammy Award per il Miglior Album Latino Tropicale, che presenterà il suo nuovo album “Havana Nocturne”, realizzato insieme a Kemuel Roig, eccellente pianista, arrangiatore, produttore e compositore cubano-americano, che la accompagnerà sul palco.

Gli appuntamenti continuano il 31 luglio a Villa Lenti di Noci (BA), dove Francesco Baccini rileggerà in chiave cameristica i suoi brani più famosi, accompagnato dagli archi delle Alter Echo String Quartet, formazione crossover femminile, e dal chitarrista e arrangiatore Michele Cusato, mentre il 1° agosto Elena Paparusso, cantante e compositrice, vincitrice del progetto AIR 2024 indetto da M.I.D.J., presenterà il suo secondo lavoro discografico, “Anatomy of the Sun”.

Infine, il 2 agosto al Calderisi Mare Beach Club di Monopoli (BA) Simona Molinari interpreterà il ruolo di Mercedes Sosa, mentre Cosimo Damiano Damato vestirà i panni di Diego Armando Maradona, nello spettacolo di teatro-canzone intitolato “El Pelusa y la Negra”. La rappresentazione sarà accompagnata dal Sudamerica Quartet, diretto da Valentino Corvino.

