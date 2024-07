Venerdì 26 luglio 2024 prende il via, a Golasecca (VA) in Viale Europa 1 c, la terza edizione del Festival Lughnasad– L’incontro delle tribù, con un ricco programma di tre giorni. L’evento è organizzato dall’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys e da Imbolc s.r.l.

Un festival musicale d’influenza pagan folk, nella cornice di Golasecca. Tanti sono gli appuntamenti proposti, di cui molti ad accesso libero: musica, danza, ricostruzioni storiche, spettacoli, laboratori, incontri e momenti di riflessione nel principale luogo dell’antica cultura proto-celtica di Golasecca e l’occasione di visitare la zona archeologica del Monsorino.

ARTISTI E GRUPPI PRESENTI AL FESTIVAL

Venerdì 26/7 ore 21.00 Gens d’Ys – Aprirà questa edizione del Festival lo spettacolo 2024 della Compagnia di danza irlandese più conosciuta a livello nazionale.

Venerdì 26/7 ore 22.30 UTTERN (Friuli Venezia Giulia) Il concerto di questo gruppo, tutto al femminile, è un potente rito musicale, un fiume di energia che travolge il pubblico con la forza delle antiche tradizioni pagane dell’Europa. Musica, sacralità e danza diventano un tutt’uno, a volte vorticoso, a volte mistico, con l’obiettivo di celebrare la vita in tutta la sua totalità.

Sabato 27/7 ore 21.30 Ar an Talamh (Lombardia/Piemonte) sono Voce e arpa, chitarra e violino. Un trio di musicisti che hanno calcato palchi internazionali e sono punti di riferimento per il genere folk e irlandese in Italia. Esecutori: Caterina Sangineto: Arpa Celtica, Voce – Davide Bonacina: Chitarra, Bouzouki, Whistles – Joan Gatti: Violino

Sabato 27/7 Ore 23.00 – FUROR GALLICO (Lombardia) grande abilità, per questo gruppo, nel mischiare metal estremo e melodie tradizionali celtiche, irlandesi e bretoni

Domenica 28/7 Ore 19.00 ROSSANA MONICO (Lombardia) In apertura della serata conclusiva del festival, torna la giovane e talentuosa arpista. Concerto di arpa celtica proposto da una giovane talentuosa

Domenica 28/7 Ore 20.30 – RAGNARÖK (Veneto) Alessandro e Davide sono due polistrumentisti veronesi provenienti dall’Irish traditional e dal metal, con un decennio di concerti alle spalle. Fanno musica nordica con un accattivante repertorio, dove canzoni tradizionali nordeuropee in lingua scandinava; l’islandese, il norvegese moderno e il norreno antico si mescolano per creare un’atmosfera epica.

Domenica 28/7 Ore 22.00 – THE CLURS (Lombardia) Nati nel 2014 a Varese, uniscono melodie e strumenti tradizionali con influenze punk, per un Irish party irresistibile in chiusura della terza edizione di Lughnasad Festival.

