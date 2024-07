Limbo Festival, al via il 5 luglio nella tenuta Il Ciocco

Al via l’edizione 2024 di LIMBO FESTIVAL, in programma dal 5 al 7 luglio presso la splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU), nella verde Garfagnana in Toscana, che ospiterà l’evento per il quarto anno consecutivo.

Tanti gli artisti e i dj di fama internazionale che si esibiranno accompagnando i tramonti e le notti del Festival; tra gli headliners, Lee Burridge e Mano Le Tough, alle loro performance si aggiungeranno quelle di Viken Arman, Dave Dk, Cormac, Eduardo De La Calle, Luca Bacchetti, Crussen, Tolouse Low Trax (live), Cami Layé Okún, Oora (live), Leo Mas, Leo Di Angilla (live), Giselle World, Vitamina Jeans, Brunnä, Tommy Soul e Zam Dembélé and Mozait (live).

La ricca line up include anche Walker Barnard, Maria Yatriki, Jill Goldman, Kim Booth, Samarpan, Gianni Ricchizzi (live), Sanjay Kansa Banik, Augusto Penna, Ilaria Paoli, Dimitri Grechi Espinoza (live), Cosmic Bambino, Franpesca, Luca Giovacchini (live), Petra Santa e The Aristodemos (live).

LIMBO è uno dei boutique festival più particolari, apprezzato sia in Italia che all’estero. Tra le novità che attendono i partecipanti, una nuova area glamping, una caravan zone e i retreat di pace e benessere. L’evento è pronto per offrire un’esperienza sensoriale a 360°, perfetta per entrare in contatto e in armonia con il mondo che ci circonda, offrendo benessere, divertimento e crescita collettiva e manifestando rispetto della comunità e amore per il territorio.

Il claim scelto per la prossima edizione di LIMBO FESTIVAL è “Believe”, “Credere”. Una parola potente, che esprime una passione crescente, che fa vibrare l’anima. “Crediamo nella magia del rito e nel potere della musica che ha cambiato la nostra vita. Celebriamo il nostro tempo condividendo la bellezza e abbracciando il nuovo come opportunità di crescita. Il desiderio e l’amore sono superpoteri. Un dono, la meraviglia”.

Punto nevralgico di LIMBO FESTIVAL sarà anche quest’anno il LIMBO NEST, un’area situata a 1100 metri di altitudine che ospiterà le principali attività ricreative, di meditazione, talks e masterclass, nonché le performance degli artisti che si alterneranno su ben tre palchi: il Limbo Main Stage, il Nest Stage e il suggestivo Orfeo’s place. Poco più in basso, a 650 metri di altitudine, il LIMBO CAMP, presso cui si svolgeranno la camminata con gli alpaca, hiking, biking e yoga. Un servizio gratuito di comode navette sarà attivo per tutta la durata dell’evento, a completa disposizione per spostare i partecipanti dal parcheggio, situato presso il LIMBO CAMP, al LIMBO NEST, dove, a partire dalle ore 15.00, inizierà ufficialmente il Festival, in un crescendo di attività che culmineranno ogni giorno con le notti danzanti sotto le stelle fino al mattino.

LIMBO FESTIVAL vedrà nuovamente la collaborazione con SACBE CAMP, community messicana, co-fondata da María Sánchez, che da dieci anni organizza eventi in luoghi magici lontani dal caos della vita urbana e che cinque anni fa è anche arrivato a Black Rock City, in Nevada, intraprendendo un nuovo e singolare cammino, permettendo la propria evoluzione anche in contesto “urban”. Tra le varie attività che verranno proposte, grande attesa per la “Cerimonia del cacao”, antico rito risalente ai popoli indigeni del Centro America, che ha riscosso un notevole successo l’anno precedente e che verrà riproposto il terzo giorno. Ad essa se ne aggiungeranno altre due: la “Cerimonia di apertura”, venerdì 5 luglio, e la “Cerimonia del fuoco”, domenica 7 luglio.

L’importanza data alla componente gastronomica continuerà a essere una peculiarità di LIMBO FESTIVAL, che offrirà ai suoi partecipanti diverse tipologie di cibo per tutti i gusti. Nell’area del Festival saranno disposti food points di ogni genere, dove si potrà gustare dalla pizza alla carne, dalle prelibatezze locali alle opzioni vegetariane e vegane. La Taverna dello Scoiattolo ospiterà poi due immancabili appuntamenti culinari, entrambi previsti per sabato 6 luglio: al mattino, dalle ore 11:00 alle ore 12:00, spazio alla cooking class “Italian Pasta!” con Francesca Simonini; alla sera, dalle 20:00 alle 22:00 la chef dinner di Francesco Piacenti e Massimo Giovannini proporrà un percorso degustazione con piatti composti ad arte e specialità rivisitate della cucina tradizionale toscana. Sarà invece domenica 7 luglio al Nest Stage “Italian Pizza!”, un’amichevole cena conclusiva con cui LIMBO FESTIVAL saluterà i propri ospiti.

LIMBO FESTIVAL ha da sempre posto grande rilevanza sulla possibilità di arricchirsi e trasformarsi sia dal punto di vista personale che da quello culturale, orientando i partecipanti verso l’autorealizzazione e la sostenibilità. Un vero e proprio transformational boutique festival il cui ricco programma contempla anche talks e masterclass di vario tipo, che offriranno l’occasione di conoscere professionisti di diversi settori – dalla musica alla wellness – per crescere e perfezionarsi celebrando la vita, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa. Sarà la Sacbe Tent a ospitare, venerdì 5 luglio, il talk “Ok. Il prezzo non è giusto” di Augusto Penna; sabato 6 luglio sarà invece la volta di Oora con la masterclass “What’s electronic music”, di Ilaria Paoli con il talk “Compassion” e del noto giornalista musicale Damir Ivic, che metterà a disposizione le sue conoscenze musicali.

Il benessere psicofisico sarà coltivato anche grazie allo sport e alla meditazione. Per i più mattinieri l’appuntamento è sia sabato 6 che domenica 7 luglio al LIMBO CAMP, tra le attività tra cui poter scegliere: hiking con gli alpaca, biking e yoga, quest’ultimo guidato dai maestri Franpesca, Petrasanta, Rirri e Samarpan, che si alterneranno nelle due giornate con sessioni specifiche.

Ad impreziosire il programma, anche due sessioni di meditazione che offriranno agli ospiti la possibilità di entrare in contatto con se stessi e con il mondo che li circonda acquisendo una maggiore consapevolezza: “Crystal Sound Journey” con Kim Booth, sabato 6 luglio, e “Infinite Becoming – The Collective Nest” con Jill Goldman e Roxanne Steinberg, domenica 7 luglio.

Il programma completo è consultabile su: https://www.limbofestival.com/en/festival/program

Anche quest’anno l’evento avrà luogo nella splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso e diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. La location perfetta per un’idea di benessere tipica di questi luoghi, dove il paesaggio è autentico e sopravvivono tradizioni senza tempo.

LIMBO FESTIVAL gode del patrocinio della Regione Toscana.

Info e biglietti:

www.limbofestival.com

