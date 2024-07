Novate: chiude via Repubblica per lavori di riqualificazione

La chiusura va dalla via Piave fino alla intersezione con la via Bertola e fino al termine dei lavori. Questo per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della zona, iniziati circa 10 mesi fa a Novate Milanese.

Cosa cambia

La chiusura al transito di via Repubblica, nel tratto compreso tra via Piave e piazza Martiri della Libertà e via Bertola; sarà consentito l’accesso e l’uscita unicamente ai residenti e carico e scarico merci, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere. E’ disposta la chiusura al transito dell’intersezione tra via Repubblica e piazza Martiri della Libertà e via Bertola.

Gli obblighi

Sarà obbligatorio proseguire dritto all’intersezione tra via Piave e via Repubblica, esclusi i residenti e carico e scarico merci. E’ istituito il divieto di sosta sulle aree interessate dai lavori. Le altre novità consistono nel doppio senso di circolazione in via Repubblica e nel tratto compreso fra via Piave e il civico 114, sempre per i residenti, persone con disabilità e carico scarico merci.

Via Bertola

Doppio senso di circolazione in via Bertola, nel tratto compreso fra via Bonfanti e via Repubblica, con conseguente temporanea soppressione della pista ciclabile. Doppio senso nel tratto pedonale di via Repubblica, da via 25 Aprile a via Bertola, per i residenti e persone con disabilità. Divieto di sosta in via Bonfanti dal civico 10 fino all’intersezione con via Bertola.

