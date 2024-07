Da venerdì 5 luglio sarà disponibile in digitale “Into Your Sweetness”,

il nuovo EP (prodotto da RayDada e distrubito da EMI / Universal Music Italia),del chitarrista padovano Filippo Bertipaglia.

L’EP arriva dopo l’uscita del singolo Nigh Shift, che ha ottenuto ottimi riscontri tra gli addetti ai lavori. Produttore dell’EP è Corrado Rustici, storico produttore di grandi nomi come Zucchero, Elisa, Aretha Franklin e tanti altri, con cui Filippo ha iniziato da tempo una proficua collaborazione.

Pre-save: https://raydada.lnk.to/FBertipaglia_IYS

La title track dell’EP, Into Your Sweetness, si presenta come un viaggio immaginario nel candido e meraviglioso mondo dei bambini e delle loro anime pure.

Nata inizialmente come breve melodia per un video dimostrativo, si è sviluppata nel tempo fino a diventare un brano completo.

Tra momenti di distensione e di libertà melodica, il momento stilistico più rilevante è una sezione in cui la melodia si ripete in maniera implacabile, quasi ossessiva, mentre un’altra melodia interviene a fare da contrappunto.

Il brano è stato molto apprezzato dal pubblico, che ha potuto ascoltare un piccolo assaggio sui social network.

«L’EP “Into Your Sweetness” – racconta Filippo Bertipaglia – presenta 3 brani: due originali (title track e “Sultry Weather”) e un arrangiamento della celebre “Time After Time” di Cyndi Lauper. Si passa da atmosfere eteree di largo respiro a polifonie ricche di contrappunto, per passare a implacabili vortici di note in rapida sequenza. Molte emozioni di malinconia immaginifica sono racchiuse e dispiegate in questi brani e la trama musicale mira a condurre l’ascoltatore in un viaggio introspettivo dettato dall’imprevedibilità dello svolgimento melodico».

Il leggendario chitarrista canadese Don Ross, che ha ascoltato in anteprima il progetto, ha detto di INTO YOUR SWEETNESS “Questo è il suono di chi compone grande musica, in questo caso suonata tramite la chitarra. Un formidabile esempio di grande tecnica messa al servizio di bellissime idee musicali. Questo pezzo sarebbe meraviglioso anche suonato al pianoforte o con un’intera orchestrazione”.

Tracklist INTO YOUR SWEETNESS

1- Into Your Sweetness

(Filippo Bertipaglia)

Prodotta da Corrado Rustici

2- Sultry Weather

(Filippo Bertipaglia)

Prodotta da Corrado Rustici

3- Time After Time

(Cyndi Lauper, Rob Hyman)

Prodotta da Corrado Rustici

