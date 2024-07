Sarafine aggiunge nuove date al suo primo tour ufficiale “È COSÌ CHE VA IL MONDO TOUR” dopo la vittoria dell’ultima edizione di X Factor.

Sara Sorrenti, questo il vero nome dell’artista, ha dato il via al tour ai primi di giugno portando sul palco una proposta musicale che unisce all’elettronica lo sguardo critico ed ironico tipico del cantautorato italiano.

“È COSÌ CHE VA IL MONDO TOUR” è l’occasione per SARAFINE di far ascoltare al pubblico i brani a cui ha lavorato in questi mesi, quelli che l’hanno accompagnata durante il contest televisivo e la musica che Sara propone durante i suoi deejay set.

SARAFINE scrive (in italiano e in inglese), canta, produce e suona tutto in prima persona e questo le permette di portare sul palco una performance completa a tutti gli effetti che mixa influenze musicali di elettronica e di generi più leggeri come la Dubstep, la Techno, la Trap, la Drill e il Pop.

Queste le prossime date del tour

organizzato e prodotto da Gemma Concerti (calendario in aggiornamento):

06 luglio BASTIA UMBRA (PG) Riverock

11 luglio BOLOGNA (BO) Montagnola Republic NUOVA DATA

12 luglio FIORANO MODENESE (MO) Fiorachella Music Festival

13 luglio AREZZO (AR) Men/go Festival

18 luglio SENIGALLIA (AN) 105XMasters

19 luglio GUGLIONESI (CB) Borgo Dipinto NUOVA DATA

20 luglio SAN GODENZO (FI) Festival della Montagna Fiorentina

25 luglio AOSTA (AO) Festival Aosta Città Diffusa NUOVA DATA

27 luglio CAPRAROLA (VT) Ecosound Festival

03 agosto ALCAMO (TP) Alcart Festival

04 agosto SOVERIA MANNELLI (CZ) Festival del Lamentoù

10 agosto CORLETO MONFORTE (SA) Allevamenti Festival

12 agosto LEVERANO (LE) Civuoleunpaese

18 agosto MARINA DI MASSA (MS) Palcoscenici Stellati

07 settembre SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) Notte Bianca

15 settembre ACCIAROLI (SA) Viviamocilento NUOVA DATA

