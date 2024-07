Scritto e composto da Morgan, “Cuore in polvere” è il primo brano del nuovo progetto di Federico Paciotti, ex voce dei Gazzosa

Venerdì 12 luglio esce in digitale “Cuore in polvere” il nuovo brano del tenore chitarrista Federico Paciotti

Il brano esplora l’inevitabilità della perdita e del dolore, esperienze che tutti prima o poi affrontiamo nella vita. Invita a riflettere sulla naturale evoluzione dell’esistere, con tutte le sue sfide, presentando queste esperienze come opportunità di crescita personale, di approfondimento delle relazioni e di scoperta di nuove risorse interiori.

«Il cuore in polvere è una canzone molto importante per me, che è nata quando avevo 15 anni e ho perso mio padre, e si è trasformata nel tempo aggiungendo una parte nuova ad ogni abbandono che ho vissuto nella vita – dichiara Morgan – Non l’ho mai pubblicata ufficialmente perché l’ho custodita e protetta e sempre però lavorata ed aggiornata come una presenza fissa nella mia vita, dolorosa e preziosa. La considero una delle cose più importanti della mia vita di musicista. L’ho voluta regalare a Federico istintivamente senza sapere ancora che lui avesse una profonda esperienza di perdita, e dopo avere appreso che anche lui conosceva il dolore di un figlio che perde i genitori ho definitivamente capito perché questa canzone era diventata sua».

“Cuore in polvere” rappresenta quel momento della vita in cui ti ritrovi a subire una dolorosa perdita, come quella di un genitore, e devi rialzarti in piedi – afferma Federico Paciotti – A sostenermi ci sono la Fede, che mi dà la forza per andare avanti ogni giorno, e la musica: mia compagna di viaggio. È poi fondamentale vivere ogni istante che passa intensamente – in quanto unico e non ripetibile – e concepire l’amicizia come profondo senso di condivisione. La collaborazione con Morgan nasce da una amicizia e dalla stima reciproca, ma soprattutto dalla volontà di condividere con chi è all’ascolto una musica che torna alle sue radici, suonata in presa diretta, in un mondo dove l’editing esagerato mina l’emozione e la purezza che la musica stessa comunica. Il pezzo è stato registrato insieme ad un’orchestra fantastica, la Toscanini NEXT diretta dal Mº Tiziano Popoli e composta da giovani musicisti che, come noi, sentono l’urgenza di comunicare questa necessità di ritorno e condivisione delle emozioni primordiali».

Questa canzone segna un cambio di rotta per Federico, raccontando il naturale concludersi di alcune fasi della vita e il modo in cui queste transizioni, per quanto difficili, possano portare a nuove opportunità di crescita e comprensione.

