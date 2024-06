Con una prima nazionale in esclusiva a Milano presso il TAM Teatro Arcimboldi, dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025,

e due anteprime una a Montecatini, al Teatro Verdi il 28 e 29 settembre 2024, e una a Trieste al Teatro Politeama Rossetti dal 11 al 15 dicembre, arriva ANASTASIA Il Musical, lo spettacolo basato sull’omonimo film di animazione del 1997 che ha ispirato anche la versione teatrale di Broadway del 2017.

Anastasia, il film d’animazione che ha conquistato una generazione di adulti e bambini, avrà finalmente il suo debutto in un’opera teatrale voluta da Broadway Italia, già produttore di “The Phantom of the Opera”, e che porta la firma di unregista apprezzato a livello internazionale come Federico Bellonecoadiuvato alla regia da Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie.

Con la magia della musica dal vivo diretta dal Maestro Giovanni Maria Lori, che dirigerà brani indimenticabili come “Quando viene dicembre” o “Viaggio nel passato”, Anastasia, il musical trasporta gli spettatori in un’epoca di sfarzo, mistero e passione per seguire le vicende di Anya, una giovane donna che potrebbe essere la Granduchessa Anastasia, l’unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov.

Un’avvincente avventura, tra intrighi politici e colpi di scena, che darà nuova vita ai personaggi di questa storia in un viaggio verso la verità e l’amore con un’emozionante colonna sonora composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

Anastasia non è solo un musical, ma un’esperienza teatrale indimenticabile che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena in un vortice di emozioni, tra amore, mistero e speranza.

Alla conferenza stampa di presentazione del cast di Anastasia il musical, il direttore artistico del Teatro Arcimboldi, Gianmario Longoni ha dichiarato:

“Siamo onorati di ospitare nuovamente, dopo il successo clamoroso di The Phantom of The Opera, Broadway Italia e Federico Bellone al Teatro Arcimboldi. Ora dobbiamo solo attendere con grande impazienza il debutto di questo spettacolo italiano, ma di grande spessore internazionale esattamente come il Fantasma.”

A lui si aggiungono le dichiarazioni di Federico Bellone, regista di Anastasia

“Anastasia nasce dall’amore e dalla passione della squadra di Broadway Italia verso il “fare teatro” come per The Phantom Of The Opera.

E’ uno spettacolo che ha un grande forza di coinvolgimento del pubblico: è una specie di favola, ha una principessa e delle grandi canzoni, ma ha anche una base storica che può contribuire a coinvolgere più generazioni così come è accaduto per il cartone animato.”

