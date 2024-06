Da quando non sono qui…” è il primo EP da solista di Brown, in uscita venerdì 5 luglio.

Un progetto che esplora sonorità diverse e racconta spaccati di vita vissuta in ogni sua sfaccettatura, anche quelle più negative, permettendo all’artista di sperimentare e di mostrarsi in tutta la sua versatilità.

Amori tossici, background difficili, amici che hanno preso strade sbagliate: ogni brano di “Da Quando Non Sono Qui” ha una storia diversa da raccontare, e Brown riesce a farlo sempre in modo estremamente sincero, senza perdere mai la leggerezza che lo contraddistingue.

Cinque tracce anticipate da “Hai mai” (https://capitol.lnk.to/haimai), singolo prodotto da Kermit e pubblicato venerdì 21 giugno in featuring con Baby Kirua.

Un brano, che vede i Thelonious B riunirsi sulla stessa traccia dopo tempo, caratterizzato dal contrasto tra il mood cozy della produzione e il significato del testo che presenta invece elementi e personaggi che, pur provenendo da un immaginario dark, sono avvolti da una generale sensazione di tranquillità e spensieratezza.

Dalle sonorità pop punk di “Persone banali”, “Betty” e “Hallelujah!” ad un brano dal mood più rilassato come “Hai mai” fino ad arrivare a “Skit (Mood)”, una traccia in cui l’artista ritorna alle sue origini trap: Brown in questo EP non ha paura di sperimentare, e mostrare ogni lato di sé con grande naturalezza.

“Dopo tanta lavorazione, cambi di impronta, ritocchi e voglia di mettermi in gioco, è pronto ‘Da quando non sono qui…’, il mio primo EP, e sono eccitato nel poter mostrare finalmente le nuove sfaccettature di me che ho deciso di inserire. È un antipasto in vista del futuro dietro l’angolo, il viaggio è iniziato e spero di potermi divertire ancora per molto insieme ai miei Zomby… love you, Brown.”

Di seguito la tracklist completa di “Da quando non sono qui…”:

“Persone banali”

“Hai mai” feat. Baby Kirua

“Skit (Mood)”

“Hallelujah!”

“Betty”

https://www.instagram.com/thb.brown/

