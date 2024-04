Nuovi appuntamenti settimanali allo Spirit de Milan

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 23 APRILE

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

MERCOLEDÌ 24 APRILE

Alle 21.30 – CRISTAL con ORQUESTA ES ELEGANTE SPORT: direttamente da Buenos Aires, gruppo di tango contemporaneo composto da sei musicisti e da un cantante, nuova generazione della musica portena.

La selezione musicale è di ROBERTO NICOLI Dj.

Biglietto di ingresso: 20€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 10€ per chi cena.

GIOVEDÌ 25 APRILE

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

VENERDÌ 26 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 27 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING FACES feat. PAOLO TOMELLERI: una formazione tutta milanese capeggiata dal trombettista Giancarlo Mariani, per questa occasione insieme al leggendario clarinettista e saxofonista milanese Paolo Tomelleri.

A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 28 APRILE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con NOTA JAZZ BAND.

Alle 22.00 – concerto di SLIDE PISTONS: formazione musicale che propone dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite, per ballare tutta la notte.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

