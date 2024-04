Teatro Arcimboldi: “Star Wars” il 4 e 5 maggio

“Star Wars L’Impero Colpisce Ancora In Concerto”

il 4 e 5 maggio

Il secondo film della saga stellare sarà proiettato integralmente e in alta definizione su grande schermo, mentre gli oltre ottanta musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti dal Maestro Ernst van Tiel eseguono live e in sincrono la mitica colonna sonora del Premio Oscar® John Williams.

Un evento realizzato su licenza ufficiale Disney Concert in collaborazione con Disney Italia, prodotto e presentato da Marco Patrignani per Forum Studios.

Un cineconcerto voluto non a caso a maggio, nel “mese della Forza” e in coincidenza con il 4 maggio, ovvero lo “Star Wars Day“. Una giornata celebrativa nata grazie al gioco di parole con la frase May the Force be with you (che la Forza sia con te), un suono simile a May the Fourth (4 Maggio, appunto).

In occasione della replica di sabato 4 maggio TAM Teatro Arcimboldi Milano sarà aperto dal pomeriggio (dalle ore 14 alle 18) per diventare scenario di una festa stellare: all’interno del foyer e nella piazza di fronte si schierano truppe di figuranti in costume appartenenti ai gruppi ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: gli imperiali della 501st Italica Garrison, i ribelli della RebelLegionItalian Base, i duellanti con spade laser della Saber Guild, i mandaloriani dell’Ori’Cetar Clan, i sith del Dark Empire – Darkghast Spire e i piccoli della Galactic Academy.

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di teatro su Dietro La Notizia