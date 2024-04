Lavori via Repubblica. Non sono fermi per mancati pagamenti

Diversi cittadini e attività della via, hanno notato che da lunedì i lavori di rifacimento del marciapiede nella via Repubblica a Novate sono fermi.

Niente operai, niente mezzi sul posto, solo cartelli, materiale e recinzioni.

Da subito sono iniziate a girare voci che il motivo fosse il mancato pagamento del Comune nei confronti della ditta che sta eseguendo i lavori e fino quando non sarebbero stati saldati, i lavori non sarebbero ripresi.

Il commento del sindaco Daniela Maldini

«Vogliamo smentire categoricamente questa voce infondata. I lavori sono fermi per un discorso burocratico e per rispettare le normative. Nei lavori in piazza Martiri della Libertà e via Repubblica, ci sono state piccole variazioni, qualche cambiamento rispetto al progetto originale. In questi casi per proseguire, il Comune deve effettuare una perizia di variazione. In attesa che la ditta Suardi produca la documentazione mancante, i lavori non possono continuare. Appena i professionisti faranno pervenire la documentazione, ci sarà la perizia e i lavori potranno ripartire

La questione quindi dovrebbe essere risolta nell’arco di giorni e non settimane o mesi.

