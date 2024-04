L’Assemblea degli Azionisti di Autostrada Pedemontana Lombarda riunitasi in data del 23 aprile, ha confermato Luigi Roth alla presidenza della Società.

La nomina di Roth valorizza un percorso avviato più di due anni fa, che ha portato alla ripartenza del progetto di quella che è oggi la più importante opera pubblica in fase di realizzazione in Italia.

Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, azionista di maggioranza, con il concedente CAL, e con gli altri stakeholder – in primis i sindaci dei Comuni coinvolti dal passaggio dell’opera e le altre istituzioni del territorio – la presidenza Roth ha segnato una svolta nel percorso di rilancio della società Autostrada Pedemontana Lombarda e delle opere di realizzazione delle ultime tratte dell’infrastruttura, che sarà completata entro il 2031.

Il lavoro, svolto insieme con un management rinnovato, con i Consiglieri e con i Sindaci, ha generato fiducia e segnato passi importanti, nel segno della concretezza e della costruzione di consenso.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedia oggi, risulta quindi così composto: Luigi Roth (Presidente), Guido Reggiani, Donatella Maria Rosa Scaravilli, Eva Lorenzoni, Andrea Potukian.

Un’autostrada “unica”

Unica nel suo genere tra le autostrade europee, l’Autostrada Pedemontana è caratterizzata da una qualità di progettazione che si distingue sia per l’attenzione alla complessità del territorio, sia per approccio sostenibile.

Pensata per attraversare un territorio densamente antropizzato come quello lombardo, costituito da molti centri abitati, imprese piccole e medie ed eccellenze locali, Autostrada Pedemontana è finalizzata, da un lato, ad abbattere i tempi di percorrenza, con il recupero di ore e consumi, dall’altro, ad assicurare collegamenti, maggiore competitività e accessibilità.

Nel corso del mese di maggio è prevista l’apertura dei cantieri per le opere di bonifica, prima attività realizzata con il Contraente Generale WeBuild, nelle aree adiacenti alle tratte da realizzare poste tra i comuni di Seveso, Meda e Cesano Maderno.

“Ringrazio i Soci per la rinnovata fiducia – ha dichiarato Luigi Roth – che ci consentirà di portare avanti un percorso iniziato oltre due anni fa e che vede nel breve l’avvio dei cantieri.

L’Autostrada Pedemontana Lombarda è una grande opportunità non solo per la Regione, ma anche per l’Italia e per il suo sistema infrastrutturale, da un lato perché rappresenta un campo di applicazione di nuove tecnologie, pensando al trasporto del futuro, dall’altra per la sua attenzione alla sostenibilità.

Un’autostrada efficiente, tecnologica, strategica

L’Autostrada Pedemontana Lombarda è un sistema viabilistico con uno sviluppo complessivo di circa 157 km, che consentirà di rendere sempre più integrato ed efficiente il sistema di mobilità della viabilità lombarda, armonizzando le esigenze sociali con lo sviluppo sostenibile.

Con un tracciato complessivo che, una volta ultimato, connetterà tra loro i territori di Como, Varese, Milano, Monza e Brianza, l’infrastruttura può essere considerata un’opera strategica di collegamento nella fascia subalpina e destinata a sostenere e a moltiplicare lo sviluppo economico nei prossimi anni dei territori che attraversa.

Nei comuni accanto alle tratte esistenti, infatti, è stato rilevato che Pedemontana rappresenta e ha rappresentato, anche nel periodo della pandemia, uno stabilizzatore dell’economia: vi nascono più imprese, ne chiudono meno, e sono più resilienti alle crisi.

Scavata per quasi il 75% in trincea o in galleria naturale o artificiale, non visibile e armonizzata con il territorio, l’Autostrada Pedemontana Lombarda ha l’obiettivo di ridurre il tempo passato in macchina ogni giorno, per togliere traffico denso e pesante dai paesi e dalle città.

Realizzata attraverso un project financing da 4.700 milioni di euro, l’opera ha tra i suoi caratteri distintivi il sistema “free-flow”, privo di barriere di esazione per la riscossione del pedaggio, con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo, evitare le soste per l’esazione e diminuire le emissioni.

