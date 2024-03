Da oggi venerdì 15 marzo, a domenica 17 marzo allo Spirit de Milan arriva Spirit of Ireland

Tanta musica dal vivo, workshop di danze irlandesi, piatti tipici, salmone e ostriche in arrivo dall’isola verde e tanto altro ancora per celebrare San Patrizio!

Per la sesta edizione del festival della cultura irlandese, è possibile vivere un’autentica esperienza in perfetto stile irish con i concerti delle band in arrivo dall’isola dello smeraldo Cùig e Seo Linn, oltre ai nostrani Willos’, i Keily’s folk, Andrea Rock and the Rebel Poets e tanti altri.

Ci saranno gli spettacoli di ballo e le lezioni primi passi dell’accademia di ballo Gens D’Ys e, per la primissima volta, i workshop di danza con i Fusion Fighters, la compagnia che ha fatto della danza irlandese la base per la contaminazione con i più diversi stili.

Per la prima volta a Milano, infatti, i workshop saranno tenuti da Chris Naish, il direttore artistico di Fusion Fighters in persona, definito da Irish Central Magazine “il ballerino di danza irlandese più influente al mondo”, accompagnato dalle ballerine esperte e campionesse di danza irlandese Rachel Dunning e Amy Costello.

Ci saranno due livelli, uno denominato absolute beginner (pensato per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla danza irlandese solista anche senza averla mai praticata) con incontri sabato 16 marzo alle ore 14.00 e domenica 17 marzo alle ore 15.00, e l’altro per expert (che si rivolge quindi a chi ha esperienza di danze irlandesi soliste e padroneggia l’uso delle heavy shoes) con incontri sabato 16 marzo alle ore 15.30 e domenica 17 marzo alle ore 16.30.

Info e costi su https://www.spiritofireland.it/workshop-di-danza/.

Anche per questa edizione, si potrà godere al meglio dell’esperienza in perfetto stile irlandese con piatti tipici della tradizione irish, oltre a fiumi di birra irlandese, il tipico Irish Brunch (già sold out).

Novità di quest’anno anche il whiskey irlandese The Busker, che entra per la prima volta a far parte della famiglia di Spirit of Ireland, insieme a Guinness, che sostiene la manifestazione dalla sua prima edizione.

Spirit of Ireland ed è inserito all’interno della Ireland Week del Turismo Irlandese.

Biglietto di ingresso per ogni giornata: 20 € Intero con un drink incluso; 15 € ridotto con un drink incluso per i soci Spirit De Milan 2024 e soci Gens d’Ys 2024 (è necessario esibire la tessera in cassa per avere la riduzione). Domenica solo dalle 12:30 alle 14 ingresso a 10 € con un drink incluso per chi prenota il brunch. Il biglietto di ingresso non garantisce il posto a sedere e non è rimborsabile.

I biglietti sono acquistabili al seguente link: https://www.spiritofireland.it/biglietti/.

E per chi ha i capelli rossi naturali, una birra è in omaggio!

Di seguito il programma nel dettaglio di Spirit of Ireland (consultabile anche sul sito https://www.spiritofireland.it/programma/):

VENERDÌ 15 MARZO – SPIRIT OF IRELAND

Alle 19.30 – apertura porte

Alle 19.30 nel foyer – concerto di Irish Coffee (Italia)

Dalle 20.00 – Irish Food

Alle 20.15 nel foyer – concerto di Trip to Dripsey (Italia)

Dalle 20.30 alle 21.30 – Lezione “primi passi” adulti

Alle 21.30 nel main stage – Mini show di danza con Gens d’Ys (Italia)

Alle 21.30 nel foyer – concerto di Shamrock Band (Italia)

Alle 22.00 nel main stage – concerto di Andrea Rock & The Rebel Poets (Italia): tra folk e punk, tra tradizione e novità, Andrea Rock (storyteller appassionato che si divide tra il microfono della radio e quello del palco da oltre 20 anni) con la sua musica crea un sound dinamico e di forte impatto.

Alle 23.30 nel main stage – concerto di Cuig (Irlanda): band di cinque elementi del nord dell’Irlanda che sta infrangendo tutte le regole con il suo approccio originale alla musica tradizionale e che ha conquistato Stati Uniti, Europa e in Irlanda.

Alle 01.00 – DJ set con Andrea Rock

SABATO 16 MARZO – SPIRIT OF IRELAND

Dalle 14.00 alle 15.30 – Workshop a pagamento con Fusion Fighters (absolute beginners)

Dalle 15.30 alle 17.00 – Workshop a pagamento con i Fusion Fighters (expert)

Alle 16.30 – apertura porte

Dalle 19.00 – Irish food

Alle 17.00 – Prova di rugby gratuita per i bambini (all’aperto)

Alle 17.45 – Diretta video della quinta giornata del Sei Nazioni di rugby (Irlanda-Scozia)

Dalle 19.00 alle 20.00 – Lezione “primi passi” gratuita per adulti

Alle 20.00 nel foyer – concerto di Treels (Italia)

Alle 21.00 – Diretta video della quinta giornata del Sei Nazioni di rugby (Francia-Inghilterra)

Alle 21.00 nel main stage – Gens d’Ys – Irish Dance Show (Italia)

Alle 22.30 nel main stage – concerto Cuig (Irlanda)

Alle 00.00 nel main stage – concerto Seo Linn (Irlanda): si sono formati nell’Irlanda occidentale e hanno insegnato il gaelico prima di decidere di registrare alcune canzoni pop in lingua, con video su YouTube che hanno catturato l’attenzione mondiale. Hanno calcato i palchi di festival e importanti show agli stadi con il loro miscuglio di antico e nuovo, con l’uso di strumenti tradizionali irlandesi con canzoni di musica pop-folk.

DOMENICA 17 MARZO – SPIRIT OF IRELAND

Alle 12.30 – apertura porte

Dalle 12.30 alle 14.00 – Brunch (al completo, prenotazioni chiuse)

Dalle 14.00 alle 15.00 – Workshop gratuito danze irlandesi per bambini

Dalle 15.00 alle 18.00 nel foyer – concerto Keily’s Folk (Italia): gruppo che propone un repertorio ispirato alla musica irlandese tradizionale e non, con canzoni e danze tipiche strumentali e brani originali ispirati alla tradizione irish rivisitate dalla band in chiave rock moderna.

Dalle 15.00 alle 16.30 – Workshop a pagamento con Fusion Fighters (absolute beginners)

Dalle 16.30 alle 18.00 – Workshop a pagamento Fusion Fighters (expert)

Alle 15.00 – Laboratorio di disegno e prove di rugby per bambini (all’aperto)

Dalle 18.00 alle 19.00 – Lezione “primi passi” gratuita per adulti

Dalle 19.00 – Irish Dinner

Dalle 20.00 alle 20.20 nel main stage – Fusion Fighters – Irish Dance Show (Irlanda)

Dalle 20.30 nel main stage – concerto Willos’ (Italia): gruppo che suona musica celtica con “spezie” mediterranee, un mix di canzoni e composizioni originali e brani tradizionali. Con oltre 700 concerti in tutta Europa, la loro musica sta conquistando anche gli Stati Uniti.

Dalle 22.00 nel main stage – concerto Seo Linn (Irlanda)

