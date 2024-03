In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, Gruppo CAP, propone una serie di iniziative per sensibilizzare sull’importanza della risorsa idrica.

Come di consueto, infatti, la Giornata dell’Acqua sarà al centro di una vera e propria Water Week, fatta di eventi, workshop, incontri di divulgazione e di formazione, per promuovere un uso consapevole della risorsa idrica.

Il tema del World Water Day2024 è “Water for Peace”, argomento quanto mai attuale alla luce degli sconvolgimenti che il cambiamento climatico potrebbe provocare, proprio a partire dalla scarsità ’acqua o dall’innalzamento delle acque dei mari.

La Giornata Mondiale dell’Acqua serve a coinvolgere l’opinione pubblica mondiale, le istituzioni, ma anche le aziende e le singole persone per promuovere una nuova cooperazione nella gestione della risorsa idrica.

E’ bene ricordare che il nostro pianeta, il Pianeta Blu, è sì ricoperto da vasti oceani, ma solo l’1% delle riserve idriche è costituito da acqua dolce. Riserve che, come sappiamo ormai da tempo, stanno diminuendo.

La Giornata Mondiale dell’Acqua deve essere un importante momento di riflessione per tutti.

Gruppo CAP sta sviluppando importanti collaborazioni, adottando tecnologie all’avanguardia e realizzando progetti ambiziosi, sfruttando anche i finanziamenti del PNRR, per perseguire gli obiettivi stabiliti dal proprio piano di sostenibilità: riduzione delle perdite direte, estensione della collaborazione con Comuni e aziende agricole del territorio per il reimpiego delle acque depurate, preservazione e monitoraggio delle falde, e investimenti costanti in ricerca e sviluppo.

Il 19 marzo si parte con una nuova tappa del progetto Città Spugna, realizzato da CAP con Città metropolitana di Milano, che arriva a Trezzano sul Naviglio. Il progetto prevede la realizzazione di 90 interventi di drenaggio urbano sostenibile per trasformare appunto in spugne il territorio 32 Comuni di una delle zone più cementificate e impermeabilizzate d’Italia.

Il 21 marzo ci sarà la giornata conclusiva della Sustainability Winter School di Gruppo CAP, la prima scuola di alta formazione per la green transition interamente dedicata ai giovani amministratori pubblici under 40 della Lombardia.

Sempre giovedì 21, CAP parteciperà al convegno organizzato dal Lions Club Milano Nord intitolato “L’importanza dell’acqua, una risorsa insostituibile” e al CloudWorld Tour Milano di Oracle, nel corso del quale si parlerà di nuove tecnologie, intelligenza artificiale e big data nell’ambito della gestione del servizio idrico.

Ci sarà anche modo di parlare di divulgazione e dell’importanza dell’informazione e giornalismo scientifici all’evento di Uniacque Waterweek2024 Passione Futuro.

Il 22 marzo, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, CAP parteciperà alla masterclass di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli intitolata “Come ci arriva l’acqua? Il sistema idrico dal prelievo allo smaltimento” e a Fa’ .la cosa giusta!, l’evento che da 20 anni ha l’obiettivo di promuovere le buone pratiche sia per il consumo che per la produzione e l’industria.

La Giornata Mondiale dell’Acqua è stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, in occasione della Conferenza di Rio e ogni anno invita gli Stati membri a promuovere, nei rispettivi Paesi, le raccomandazioni della Assemblea Generale e a mettere in campo azioni concrete per la tutela e la diffusione dell’acqua, secondo i principi e lo sviluppo del sesto SDGS (Sustainable Development Goals) che riconosce l’accesso all’acqua pulita e potabile come diritto umano e universale e mira a migliorare la qualità dell’acqua al livello globale.

Gruppo CAP

