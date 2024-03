Intervista all’artista, cantante e dj Oara. Oggi esce Odette

L’eclettica artista, cantante e dj OARA, nome d’arte di Eleonora Albrecht, pubblica venerdì 22 marzo il nuovo singolo in inglese “Odette”, già disponibile in presave.

“Odette”

E’ un’incantevole miscela di pop contemporaneo e R&B con cui OARA cattura il viaggio ispiratore di sua madre: da giovane sognatrice a celebre ballerina étoile protagonista de “Il lago dei cigni“. Il messaggio edificante della canzone sulla fiducia in se stessi è allo stesso tempo incoraggiante e commovente. La cantante attinge dalle esperienze personali per creare una musica vibrante e riconoscibile, dal sapore internazionale.

Intervista

Modella, cinema e musica. Sono propedeutici uno con l’altro o sono parti di te che hanno preso forma?

«Sono tre aspetti di me stessa che sono emersi nel momento in cui erano necessari, è un percorso di vita e di studio, di lavoro, di passioni che sono nate e si sono insediate dentro di me negli anni. Credo che nella vita possiamo sempre scegliere la nostra direzione e che non debba per forza essere sempre una sola via a senso unico, ci sono tante stradine interessanti intorno che possiamo cogliere ed ogni tanto osservare meglio. Magari prendendo un detour si arriva più facilmente, o più creativamente, alla destinazione che volevamo raggiungere. Oppure, semplicemente, ci divertiamo un po’ di più»

Hai studiato a Parigi, Roma, Los Angeles…cosa ti ha insegnato questo insieme di esperienze? Un lavoro, una forma mentis?

«Io sono nata a cresciuta a Roma, ma avendo una famiglia sparsa nel mondo ed i miei genitori in giro per lavoro, ho avuto la possibilità di viaggiare molto sin dalla più tenera età. Approdata a Parigi mi sono sentita subito a casa mia, infatti la considero la mia seconda città, una seconda casa che conosco a memoria ma che è in continuo cambiamento. Los Angeles è il posto in cui vivo le mie contraddizioni, la amo e la detesto allo stesso tempo.

Avere la possibilità di studiare e vivere in delle città cosmopolite ti apre la mente e ti permette di confrontarti con gli altri in modo sempre diverso, io mi allineo molto al luogo dove sono. Dalla lingua, al cibo, al modo di salutare, al tono di voce con cui parlare, di guidare la macchina, di vestirsi, addirittura di come scrivere un messaggio. Queste città sono totalmente diverse sotto vari aspetti, a me piace cercare sempre la bellezza dove vado e soprattutto lasciarmi sorprendere».

Vorresti realizzarti anche in altre forme d’arte? Oppure…

«Penso di aver trovato il mio mondo, e andrò avanti così finché tutto ciò mi rende felice. Mi piace vivere giorno per giorno, seppur con obiettivi, sognare e cercare di realizzare i miei desideri. Al momento mi voglio concentrare sulla musica e ho tanti obiettivi che voglio raggiungere in questo campo. C’è davvero tanto da fare, l’importante è sempre farlo con passione e finché la passione c’è, è una buona ragione per continuare».

