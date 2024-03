Emozioni, gioia e divertimento per il rugby inclusivo

Grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva Rugby Rho, la cooperativa sociale Duepuntiacapo e il progetto “Terzo Tempo- Cantieri per la via interdipendente” dieci persone disabili hanno praticato rugby con i giocatori rhodensi.

«E’ stato il primo incontro di allenamento condiviso per il gruppo di persone con disabilità che frequentano il corso “Rugby Inclusivo per tutti” e i ragazzi della squadra under 14 del Rugby Rho. E’ stato emozionante vedere come tutti i ragazzi si sono divertiti durante l’allenamento e poi nella partitella finale. C’è stata molta complicità tra i giovani giocatori e i nostri ragazzi, adulti che hanno condiviso una splendida giornata insieme», spiega Silvia Porta, coordinatrice ed educatrice del centro diurno disabili di Novate.

Il progetto

Durerà due anni e gli allenamenti dureranno fino a maggio. La collaborazione con il rugby Rho prevede che tre educatori partecipino agli allenamenti settimanali dei giovani rugbisti , aiutando gli allenatori nella gestione di bambini con delle difficoltà. «E’ un evento che ci è piaciuto molto. Per i nostri ragazzi è una grande insegnamento di vita, sociale, che servirà anche fuori dal campo. Questo oltre al divertimento e allo splendido terzo tempo, in cui hanno mangiato tutti insieme», spiegano dei genitori.

Il corso partito a novembre si svolge tutti i mercoledì pomeriggio presso gli spazi del centro diurno disabili di Garbagnate e vede la partecipazione di 10 persone con disabilità guidate da un istruttore specializzato ed educatori professionali. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Sociale Duepuntiacapo e si inserisce in quello più ampio “Terzo Tempo- Cantieri per la via interdipendente”.

«Il progetto intende promuovere la diffusione della cultura dell’inclusione nello sport, tramite lo scambio di competenze sportive ed educative tra educatori e allenatori e grazie agli incontri di allenamento condivisi tra persone con disabilità e atleti del Rugby Rho sul campo, che permettono di creare nuovi legami e generano capacità relazionali e sensibilità inclusiva in tutte le persone coinvolte», conclude Silvia Porta.

«Sabato è stato coinvolto un gruppo composto da circa 30 partecipanti. Un momento piacevole e di crescita per tutti in cui si è respirata una bella aria di condivisione e inclusione genuina. L’iniziativa si ripeterà il 20 aprile e l’11 maggio», commentano dal rugby Rho.

