Chadia, nuovo singolo Filo spinato-la superbia. Video online.

È online il videoclip di “Filo spinato – La Superbia”, il nuovo singolo di CHADIA, disponibile a partire da oggi, il secondo di una serie di brani associati ai sette peccati capitali.

Il video, ideato e diretto dal duo creativo Laccio & Shake, ritrae CHADIA appesa a un’imbracatura che la tiene sospesa nel vuoto, quasi inerme, un’immobilità estremamente simbolica nello storytelling del brano, che racconta le sensazioni di una donna che ha subito violenza e percepisce “il futuro come imprigionato dietro a un muro con il filo spinato”. I toni caldi e cupi del rosso sullo sfondo si alternano a quelli più freddi di frame in cui l’artista canta allo specchio quasi rivolgendosi a se stessa, scavando in sé stessa per trovare nella propria sensibilità le radici della propria forza, mentre luci e ombre si stagliano sul suo volto.

“Filo spinato – La Superbia” è un pezzo dedicato, in particolar modo, a tutte quelle donne che ogni giorno lottano contro i fantasmi di un passato che ritorna e che si insinua sottopelle come inchiostro, che affrontano un percorso di guarigione, sia del corpo che dell’anima, lento e tormentato, consapevoli che per scacciare il buio dalla propria vita ci vuole tempo e coraggio.

Con questo brano CHADIA si fa sostenitrice di “WeWorld”, organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del Mondo, e in particolar modo della campagna “#MaipiùInvisibili”, attiva dal 4 al 16 marzo 2024 e a cui sarà possibile aderire donando al numero solidale 45590. I fondi raccolti con “#MaipiùInvisibili” andranno a sostenere il programma nazionale di “WeWorld” contro la violenza sulle donne che unisce a prevenzione e sensibilizzazione – strumenti fondamentali per contrastare la violenza – l’intervento sul territorio. Gli Spazi Donna “WeWorld” – presenti a Napoli (Scampia), Milano (Giambellino e Corvetto), Roma (San Basilio), Cosenza, Pescara e Bologna – sono nati con l’obiettivo di far emergere il sommerso in quartieri difficili, dove molto spesso la violenza sulle donne è talmente diffusa e quotidiana da essere accettata, spesso nemmeno percepita anche dalle donne che la subiscono.

Nelle scorse settimane, inoltre, CHADIA, insieme a “WeWorld”, ha incontrato un gruppo di studentesse provenienti da diverse scuole della periferia di Milano e con loro ha condiviso storie, opinioni e punti di vista sulle relazioni, sugli stereotipi e sulle difficoltà di vivere in contesti sociali più complicati.

