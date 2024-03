Kaze: fuori venerdì 12 aprile l’album d’esordio “Post buio”

Esce venerdì 12 aprile “POST BUIO” (Island Records), l’album d’esordio della cantautrice KAZE, nuova promessa del pop italiano. L’album è già disponibile in presave.

«“POST BUIO” è il titolo del disco. Non è la luce, è la fase subito dopo un momento difficile, sono le prime ore del giorno quando il sole non è ancora sorto e il cielo si schiarisce» – racconta KAZE – «É il limbo temporale in cui riesco a scrivere meglio: subito dopo un pianto, ma subito prima di stare bene davvero».

“POST BUIO” è stato anticipato dall’uscita del singolo “Panorama”, con cui KAZE ha fornito un’anteprima di quello che si presenta come un progetto estremamente personale, intimo, con cui la cantautrice mostra tutte le sfaccettature della sua musica, della sua voce e, soprattutto, di se stessa, confermandosi come un’artista eclettica e poliedrica, tra le più interessanti e apprezzate della nuova scena pop italiana.

In questi anni KAZE ha dimostrato di sapersi cimentare in più ambiti risultando sempre credibile e a fuoco. Oltre a essere una cantautrice profonda, la cui musica è da sempre caratterizzata da una scrittura autentica e sincera, che spazia tra la lingua italiana e quella francese, ha dato prova di ottime doti recitative ed è entrata a far parte del cast della fortunata serie targata Sky Original “Call my agent ITA”, la cui seconda stagione uscirà venerdì 22 marzo.

KAZE, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre burundese e padre napoletano. Nel 2021 ottiene una parte nel film Amazon Originals “Anni da Cane” e firma un contratto con Universal/Island Records. Dopo il suo primo progetto “AILLEURS” seguono i singoli “Come fa”, “Stormi” e “Volevo portarti al mare”. Nel 2022 ha portato la sua musica in tour, partecipando anche al MI AMI Festival, a Spaghetti Unplugged e all’evento “New Attitude” di Adidas Italia.

Lo stesso anno Apple Music la inserisce nel programma “UpNext” a supporto dei giovani talenti, culminato in un live all’Anfiteatro del Liberty a Milano. A dicembre viene scelta da EQUAL (Spotify Italia) per aprire il concerto di Alessandra Amoroso al Palasele di Eboli. Nel 2023 KAZE è tra i “Best Newcomers” di VEVO Italia ed è nel cast della serie TV targata Sky Original “Call My Agent ITA”.

A marzo collabora con Napoleone nel brano “Il giardino di Maddalena” e ad aprile pubblica il brano “Sad”. Ad agosto 2023 esce invece il brano “Mon coeur”, di cui l’artista regala un’anteprima a giugno durante il Nameless Festival, evento musicale di portata internazionale.

Apre il 2024 prestando la voce nel ritornello del brano “Indelebili”, contenuto nell’ultimo omonimo album dei Club Dogo, e pubblica a febbraio il singolo “Panorama”, con cui dà un’anticipazione dell’album d’esordio “POST BUIO”.

La musica di KAZE spazia tra italiano e francese, tra pop e cantautorato nostrano. I suoi interessi personali coprono tematiche sociali, ma anche moda e arte.

