Bandi contributo per l’affitto 2024. Anche per i pensionati

C’è tempo fino a martedì 23 aprile. Sono aperti gli avvisi per il sostegno al pagamento dell’affitto degli inquilini in condizioni di disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità.

In contemporanea

E’ stato aperto anche il buono sostegno affitto pensionati. Le misure prevedono il versamento, direttamente alla proprietà, di un contributo pari a due mensilità di canone di affitto, escludendo altre spese. Possono partecipare i cittadini in affitto con il libero mercato, canone concordato, o in servizi abitativi sociali che siano residenti nei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro.

Non può partecipare chi ha casa di proprietà in Regione Lombardia o procedure di sfratto attive. Per fare domanda occorre avere un Isee in corso di validità fino a 15.000 euro e le graduatorie saranno ordinate per Isee crescente. Deve essere il titolare del contratto di affitto a presentare la domanda, esclusivamente online, tramite credenziali Spid, carta d’Identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Altre condizioni

E’ inoltre necessario avere un contratto di affitto da almeno 6 mesi. Per il bando “buono sostegno affitto pensionati 2024” è previsto che l’unico reddito familiare sia da pensione di anzianità o vecchiaia. Qualora si avessero i requisiti di entrambi gli avvisi si possono presentare due domande e, in caso di ammissione ad entrambi i contributi, ne verrà liquidato solo uno.

I dettagli ed il link per inoltrare la richiesta sono reperibili nei siti www.abitaresociale.it e www.comuni-insieme.mi.it. Per informazioni si può contattare l’agenzia sociale per l’abitare C.A.S.A. di Comuni Insieme chiamando il numero: 02.38348420 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 o scrivendo a bandicasa@comuni-insieme.mi.it

