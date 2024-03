Folla di visitatori per le Giornate del FAI a Villa Burba

Giornate del Fondo per l’Ambiente Italiano svoltesi nello scorso fine settimana a Villa Burba di Rho hanno avuto un ottimo successo: 322 i visitatori arrivati in corso Europa nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024; 966 quelli che domenica 24 marzo hanno apprezzato le sale restaurate di recente e il parco storico rimesso a nuovo. Un riscontro notevole, con afflusso di persone rhodensi e di altre giunte da diverse località. Si è raggiunto un numero di visitatori pari a quello che in media il FAI registra in un paio di giorni, pur avendo a disposizione soltanto un giorno e mezzo.

Il commento

“Gli studenti del liceo Rebora che hanno fatto da ciceroni si sono dimostrati attenti e preparati – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Ringraziamo il FAI per l’attenzione che ha voluto riservare al patrimonio rhodense, anche con la presenza della vicepresidente lombarda Silvia Paces. Siamo pronti ad avviare nuove collaborazioni, per valorizzare la Burba e il suo giardino storico, intanto lavoriamo a un evento che possa coinvolgere famiglie e ragazzi, con diverse iniziative di animazione e i tradizionali tortelli di primavera.

Il parco è stato riaperto al pubblico lunedì 25 marzo, ora confidiamo in un uso responsabile da parte di tutti, sia per il decoro degli spazi sia per la loro pulizia. Il giardino appena risistemato è molto bello, merita rispetto e cura così come il laghetto nuovamente ripristinato: le anatre sono tornate, non vorremmo trovarci di nuovo alle prese con tartarughe abbandonate nell’area. Quella non è una soluzione per chi vuole disfarsi di quanto tiene in casa, non si tratta di specie autoctone e spesso si minaccia l’ecosistema. Con la partecipazione di tutti, invece, parco e Villa possono essere un punto di riferimento per tutta la comunità”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia