Proseguono gli appuntamenti nella cattedrale in cui si incontra la cultura swing

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO

Alle 22.00 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

Lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 24 FEBBRAIO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MILANOANS E DALILA DEL GIUDICE: sul palco il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e il repertorio di brani tratti dallo stile dixieland, attingendo anche alla tradizione dello swing degli anni ‘30 e ‘40.

A seguire Swing Dj Set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT HOT FOUR.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con THE HIPSHAKERS: quattro musicisti con grande esperienza alle spalle e un repertorio ricercato che pesca brani meno noti del periodo d’oro del blues e del rhythm and blues, dal ’40 ai primi anni ’60.

…e dal 15 al 17 marzo torna la grande festa in onore di San Patrizio con Spirit of Ireland!

Tre giornate inserite all’interno della Ireland Week del Turismo Irlandese con concerti dal vivo, workshop di danze irlandesi, angoli culinari e tanto altro ancora!

Per la sesta edizione, è possibile vivere un’autentica esperienza in perfetto stile irlandese con la musica delle band Cùig e Seo Linn, oltre ai nostrani Willos’ , i Keily’s folk, Andrea Rock and the Rebel Poets.

Ci saranno gli spettacoli di danza e le lezioni primi passi dell’accademia di ballo Gens D’Ys e, per la primissima volta, i workshop di danza con i Fusion Fighters (https://www.spiritofireland.it/workshop-di-danza/), la compagnia di danza che ha fatto della danza irlandese la base per la contaminazione con i più diversi stili.

E per godere a pieno dell’esperienza irlandese, anche quest’anno si potranno degustare i migliori wiskey e il tipico Irish Brunch, senza far mancare fiumi di birra irlandese, anche grazie alla consolidata collaborazione con GUINNESS che sostiene la manifestazione dalla sua prima edizione.

Programma completo su https://www.spiritofireland.it/programma/.

Biglietti disponibili su https://www.spiritofireland.it/biglietti/.

