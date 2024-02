La legalità è il filo conduttore.

Un tema che interessa tutti e tutti sono invitati alla presentazione finale del progetto Game on realizzato dai giovani che gravitano intorno all’HUB DI CASCINA DEL SOLE.

L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio 2024 in piazza Terracini, con l’evento “ IL PROGETTO GAME ON – LIBERI DI METTERSI IN GIOCO SI RACCONTA”

L’evento è aperto a operatori, ragazzi e cittadinanza; a apertire dalle 17.30 alle 20.00 circa per sperimentare insieme il videogioco e il gioco in scatola e per vedere il materiale realizzato dai ragazzi grazie al progetto.

Si conclude con un aperitivo in buona compagnia!

PER SAPERNE DI PIU’

Il progetto GAME ON – LIBERI DI METTERSI IN GIOCO si rivolge a minori e giovani autori di reato con una prospettiva di intervento precoce su fenomeni di devianza minorile, intercettati anche prima che venga avviato il procedimento penale.

Si basa sul protagonismo positivo dei ragazzi attraverso la possibilità di riabilitare il loro ruolo sociale positivo e di riparare al danno sociale commesso. A ciò si aggiungono azioni di prevenzione e di sostegno alle famiglie.

Il progetto ha previsto la realizzazione un videogame educativo con i ragazzi, dove la realtà virtuale diventa la palestra in cui prendere consapevolezza delle proprie azioni, delle conseguenze e dei rischi.

E’ stato inoltre prodotto, sempre con i ragazzi, un gioco in scatola sulla devianza minorile, al fine di utilizzare la variabile ludica della sfida e della competizione positiva nelle attività formative.

