Ecco una nuovissima entrata nel mondo FUJIFILM.

FUJIFILM presenta una novità: la fotocamera digitale X100VI

X100VI è il modello di sesta generazione della Serie X100.

La Serie X100 ha saputo conquistare una posizione unica, acclamata dai clienti di tutto il mondo per il suo mirino ibrido all’avanguardia, per il design curato e raffinato, per l’operatività intuitiva e per l’elevata qualità dell’immagine con una riproduzione dei colori impareggiabile.

Pur mantenendo l’iconico design e le dimensioni compatte, X100VI è equipaggiata con il nuovo sensore X-Trans™ CMOS 5 HR *1 da 40,2 megapixel e il motore di elaborazione delle immagini X-Processor 5 High Speed per offrire un’elevata qualità dell’immagine e prestazioni elevate.

Caratteristiche del prodotto

Il sensore ha un’esclusiva struttura dei pixel che consente di catturare in modo efficiente più luce rispetto a qualsiasi fotocamera della serie X100 precedente. La combinazione di questo sensore con l’obiettivo 23mmF2.0, che è stato progettato anche per sensori a più alta risoluzione, permette a X100VI di fornire immagini nitide e ad alta risoluzione. X100VI è dotata di un totale di 20 modalità di simulazione pellicola. Il sistema di nuova concezione prevede un leggero aumento di peso e dimensioni rispetto ai precedenti modelli della Serie X100, ma senza comprometterne la mobilità.

Il mirino ibrido avanzato permette di passare liberamente dal mirino ottico (OVF) al mirino elettronico (EVF).

Prezzi e informazioni di vendita

X100VI è disponibile dal 20 febbraio 2024 al prezzo consigliato di 1849,99 euro.

Per celebrare il 90° anniversario di Fujifilm nel 2024, verrà lanciata anche una X100VI in edizione limitata in un totale di 1.934 unità in tutto il mondo. Queste esclusive unità numerate di X100VI sono confezionate in una scatola speciale che include una raffinata tracolla, un copri pulsante di scatto e cartoline storiche. Sul corpo della fotocamera è inciso il logo del marchio aziendale della fondazione di Fujifilm nel 1934, insieme a un numero di serie univoco.

X100VI Limited Edition sarà disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 2.249,99 euro iva inclusa.

