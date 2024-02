Gillette, in collaborazione con Parole O_Stili, arriva a Milano, presso la Scuola Secondaria di primo grado Carmelita Manara,

per la terza tappa di “Scegli il tuo ruolo”, il progetto ideato per far fronte agli stereotipi e pregiudizi che ancora persistono in questo sport.

Con l’iniziativa “Scegli il tuo ruolo”, Gillette e Parole O_Stili si pongono come obiettivo quello di decostruire tali stereotipi insieme agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di I grado, attraverso una serie di incontri di sensibilizzazione in 8 diverse città e 6 classi per ciascuna tappa, per un totale di circa 1.500 ragazzi.

L’attività aiuterà non solo studenti e studentesse ma anche i genitori a interrogarsi sullo stereotipo per cui il calcio è uno “sport tipicamente maschile”, riflettere su quanto sia importante abbattere i pregiudizi nel mondo sportivo e acquisire consapevolezza sulla libertà di scegliere e praticare qualsiasi sport.

Il progetto segna una nuova importante tappa dell’iniziativa “La passione per il calcio non fa distinzioni” di Gillette e FIGC, nato con l’obiettivo di generare un impatto culturale positivo nella percezione dell’attività calcistica femminile e sostenere concretamente la base del movimento italiano.

Infatti, nonostante il calcio femminile sia una realtà sempre più affermata e un fenomeno sportivo in continua crescita, sono ancora diffusi alcuni pregiudizi, soprattutto tra i genitori.

I dati sul calcio femminile.

In tutto il mondo il calcio femminile è una realtà sempre più affermata. Secondo i dati emersi da una ricerca Gillette condotta insieme all’Istituto di Ricerca Sociale e di Marketing Eumetra, nell’ambito del progetto, in Italia oggi 1 figlia su 20* del campione intervistato pratica questa disciplina.

Inoltre, il 50% dei genitori ritiene che il calcio non sia adatto alle bambine, individuando tra le motivazioni di questa considerazione il fatto che si tratti di uno sport di contatto

