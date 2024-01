“Bella Storia” è il nuovo singolo di Assurditè

Disponibile da oggi 19 gennaio, “Bella Storia”, nuovo singolo di Assurditè

che racconta, con una scrittura dolce e malinconica, una grande storia d’amore, quella dell’ultimo matrimonio sulla terra, le uniche due persone rimaste unite tutta la vita.

La giovane artista in “Bella storia” descrive il sentimento tra due amanti come qualcosa di puro, dove il semplice sguardo reciproco diventa un privilegio per entrambi. È un amore da proteggere e coltivare, un’oasi di perfezione in un mondo spesso imperfetto.

Questo nuovo brano ci introduce nel concept del nuovo percorso, dove Assurditè veste i panni di una giornalista, scrivendo nel 2124 dei temi che anche oggi fanno parte del dibattito pubblico, immaginandosi come potrebbero mutare i punti di vista rispetto alle direzioni prese oggi.

Assurditè riesce nell’impresa di catapultarci nel futuro, per farci pensare a quello che saremo, invecchiando in un attimo le nostre convinzioni e contraddizioni.

“Con bella storia ci troviamo in un futuro lontano, corre l’anno 2124 e quello di Giovanna e Piero è l’ultimo matrimonio sulla terra. Ho scritto questa canzone pensando ai miei nonni, in un continuo passaggio tra presente, passato e futuro, perché è la storia d’amore più bella che conosco”.

Assurditè entra nell’intimità di una lunga storia d’amore, percorrendo presente, passato e futuro, nel momento in cui i due festeggiano l’ultimo matrimonio sulla terra, trasportando l’ascoltatore in un mondo che potrebbe essere più vicino che mai, lo fa con una dolcezza cupa, accarezza ma non rassicura.

www.instagram.com/assurditee

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia