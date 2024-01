Arriva «Bomba!» sul palco del Teatro Martinitt a Milano da giovedì 8 Febbraio fino al 18 Febbraio 2024.

Scritto e diretto da Francesca Zanni, in scena Elda Alvigini e Claudia Genolini

Asia, vecchia gloria della discomusic anni ’80 e Miss Flow, una cantante trap vincitrice di un talent, sono il duo esplosivo che dovrà portare a Sanremo il nuovo tormentone musicale dell’anno. Ma il progetto fa acqua da tutte le parti e le due donne entrano subito in competizione. A complicare la situazione arriva la notizia che nei paraggi potrebbe esserci una bomba! Costrette a restare chiuse nello studio dove stanno provando la loro hit, a colpi di lacca e paillettes da una parte, tatuaggi e slang metropolitano dall’altra, tra risate, confidenze e rivelazioni, troveranno anche loro il modo di far esplodere la loro Bomba!

Note della regista:

Raccontare questo confronto in commedia mi sembrava un modo per mettere seduti in platea genitori e figli, e – attraverso l’ironia – suggerire un percorso per trovare un punto in comune, per capirsi.

Con le attrici ho lavorato molto sulla profondità dei personaggi, per non creare degli stereotipi ma degli esseri umani, con le loro fragilità e le loro consapevolezze.

Il lavoro sui costumi fatto da Lucia Mariani è stato fondamentale per dare credibilità ai personaggi.

Insieme ai musicisti Edoardo Simeone e Luca Capomaggi ho lavorato sulle sonorità delle due epoche e ho scritto i testi di tre canzoni: una trap (Unica), una in stile anni ’80 (Bimba) e una “sanremese” (Bomba) perché alla fine Asia e Miss Flow saliranno sul palco di Sanremo, portando nella canzone la loro esperienza artistica e di vita.

Francesca Zanni

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577 , info@teatromartinitt.it

ORARIO SPETTACOLO

da martedì a sabato ore 21.00, domenica ore 18

PREZZI SPETTACOLO Platea € 26 Galleria € 20

Scopri altre novità di teatro cliccando su Dietro La Notizia.