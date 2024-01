Big Time Rush: la band arriva a Milano il 13 giugno 2024

Arrivano in Italia per un’unica data i Big Time Rush, che saranno protagonisti giovedì 13 giugno al Fabrique di Milano. La band, diventata famosa tramite l’omonima serie tv rilasciata su Nickelodeon, è pronta a scatenare il proprio pubblico con i loro brani più famosi. I Big Time Rush hanno pubblicato Another Life Deluxe il 10 novembre su BMG. La versione deluxe dell’acclamato album in studio del 2023 contiene 5 nuovi brani, tra cui una versione acustica del singolo “Weekends”.

Another Life, pubblicato nel giugno del 2023, è il primo nuovo album in studio della band dopo dieci anni ed è stato realizzato nel bel mezzo del tour di grande successo della band.

Biglietti e prenotazioni

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire delle ore 10:00 di mercoledì 31 gennaio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Un messaggio di affetto

