Calogero Mancarella, così commenta: “ Far comprendere ai giovani il valore delle istituzioni democratiche e offrire loro una possibilità di sperimentare elezioni”.

Rho: consiglio comunale di ragazzi e ragazze, l’ 8 febbraio

L’Amministrazione comunale invita per giovedì 8 febbraio 2024, alle ore 18, le famiglie degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di primo grado di Rho a un incontro informativo relativo al progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”. Nei mesi scorsi, gli operatori e le operatrici della Cooperativa LaFucina hanno presentato nelle scuole il progetto e raccolto quasi un centinaio di candidature nei vari plessi per arrivare a formare il futuro Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Tra febbraio e marzo si svolgeranno le elezioni e verrà dato il via definitivo al progetto nelle scuole rhodensi.

Come collegarsi e partecipare?

Data la fondamentale importanza delle famiglie in questi processi partecipativi, l’Amministrazione comunale ha deciso di convocare un incontro in streaming per favorire la presenza delle famiglie interessate. Coloro che fossero interessati sono pregati di confermare la loro presenza al seguente link: https://forms.gle/ hWz6wDqpmMUe4iEP7. La diretta streaming potrà essere seguita al link del Consiglio Comunale: https://www.youtube.com/@ comunedirho-streaming1356/ featured.

Il tema è molto caro al Sindaco Andrea Orlandi, che spesso si trova a dialogare nelle scuole con gli studenti e ama citare le riflessioni nate in questi incontri: da parte sua il massimo appoggio a questa proposta.

