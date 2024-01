Giacomo Campagna si candida sindaco per il Comune di Novate

In vista delle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, Italia Viva e la Lista civica Uniti e Solidali per Novate, insieme a un gruppo di cittadini di diverse provenienze ed esperienze, impegnati in tanti ambiti della vita sociale cittadina – non profit, associazioni culturali e sportive, commercio, imprese del territorio -, hanno dato vita a un nuovo polo di riferimento della politica novatese, che propone e sostiene la candidatura a sindaco di Giacomo Campagna.

Le sue dichiarazioni

“Rispetto a una politica che, anche a livello locale, vive continuamente di contrapposizioni e di posizioni ideologiche, abbiamo avviato un cantiere di idee e soluzioni concrete che vuole essere aperto, partecipato, inclusivo, capace di fondere in un unico percorso storie diverse. Ci unisce la disponibilità a un impegno comune per la nostra città”, dice Giacomo Campagna, imprenditore, con una storia familiare e personale di impegno attivo nel tessuto cittadino.

“Crediamo che in una comunità bella, viva, solidale come quella di Novate, a fare la differenza non siano le ideologie ma le competenze, la responsabilità, la libertà e la passione delle persone che scelgono di mettersi in gioco per la propria città. Per questo, quello che stiamo costruendo insieme a tanti amici è un movimento che vuole ridare alla politica locale il valore di uno strumento che può cambiare, in meglio, la vita delle persone, delle famiglie, della comunità”, dice Campagna.

“Non siamo degli utopisti: tanti amici con cui abbiamo avviato questo percorso vengono da esperienze di amministrazione, sappiamo quanto sia difficile gestire giorno per giorno le complessità di una città come Novate. Crediamo però sia giunto il momento di cambiare la prospettiva, di portare idee nuove, di dare un cambio di passo alla politica e all’amministrazione: bisogna lavorare sul presente, sui tanti bisogni aperti, dalla viabilità alla gestione delle manutenzioni, dalle criticità di scuole e impianti sportivi alle sofferenze del tessuto commerciale cittadino, dal bisogno di cura e assistenza dei tanti anziani alle poche risposte che la città offre ai nuovi bisogni di giovani e giovanissimi.

Ma bisogna anche ricominciare a fare politica amministrativa con una visione aperta sul futuro e sulle nuove sfide che la nostra città dovrà affrontare nel prossimo decennio, perché continui a essere un piccolo gioiello dell’hinterland – verde, vivibile, a misura di persona e di famiglia – ma non rimanga indietro rispetto alle grandi direttrici di sviluppo che sono a pochi chilometri da noi, che significano sia per le aziende che per i giovani di Novate un nuovo orizzonte di opportunità, di stimolo, di crescita, di lavoro”. “La sfida è impegnativa, soprattutto in una fase storica nella quale le prossime elezioni comunali – accorpate alle elezioni europee – rischiano di essere ridotte a un astratto braccio di ferro tra leader e partiti nazionali”, dice con realismo Campagna.

“Proprio per questo ci proponiamo in maniera libera, privi di pregiudizi e preconcetti: non ragioniamo secondo appartenenze di bandiera, non vogliamo arrenderci al disfattismo dell’antipolitica o della polarizzazione dei social network. Noi ci mettiamo le idee, le competenze, l’entusiasmo e vogliamo costruire qualcosa di bello e duraturo per la nostra città, con tutti coloro – le persone, i movimenti, le associazioni, i partiti – che riconosceranno il valore aggiunto di questa proposta e accetteranno di mettersi in gioco per scrivere insieme a noi questo nuovo capitolo della storia di Novate”.

Chi é Giacomo Campagna

Ha 57 anni, novatese da sempre, è sposato e ha tre figli. Laureato in Economia Aziendale in Bocconi non ha mai abbandonato la passione per le materie umanistiche nata al liceo classico. Ha quindi conseguito una seconda laurea e un dottorato in Storia Medievale. Dopo un’esperienza lavorativa in Fininvest e Edison, ha svolto ruoli manageriali nell’azienda di famiglia e ha avviato una propria attività imprenditoriale.

Allo stesso tempo è stato Professore a contratto in Università Statale ed è Cultore della materia per l’insegnamento di Storia medievale all’Università Cattolica di Milano. È Segretario scientifico organizzativo del CESIME (Centro di Studi sugli Insediamenti Monastici Europei).

Fin da giovanissimo si è impegnato anche in attività politiche e sociali, nel solco della tradizione famigliare. Negli anni ‘80 è stato rappresentante degli studenti in Consiglio d’Istituto, presidente dell’Azione Cattolica della Parrocchia SS Gervaso e Protaso, Consigliere Comunale dal 2005 al 2014, è membro del cda della Fondazione Scuola Beato Angelico dal 2018.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia