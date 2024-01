La stella emergente della musica mondiale Renée Rapp pubblica il suo nuovo singolo “Not My Fault”

in collaborazione con la rapper Megan Thee Stallion. La canzone originale è tratta dalla colonna sonora del film “Mean Girls” (2024), la nuova versione della pellicola del 2004 diventata un vero e proprio ‘cult’, nuovamente firmata da Tina Fey e in uscita prossimamente al cinema in Italia distribuita da Eagle Pictures.

Il brano è un divertente inno pop il cui ritornello ruota attorno all’iconica frase “Non è colpa mia se sei innamorato di me o qualcosa del genere”, pronunciata dalla celebre Regina George nel film originale del 2004.

È uscito anche l’esplosivo videoclip del singolo, che sarà in tutte le radio italiane da venerdì 12 gennaio 2024 in concomitanza con l’uscita della pellicola nelle sale americane e della colonna sonora “Mean Girls (Original Motion Picture Soundtrack)”, pubblicata via Interscope Records.

Fra gli autori di “Not My Fault” figura anche Ryan Tedder, super produttore, autore e frontman della band degli OneRepublic.

