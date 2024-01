AdriaCo: ecco il nuovo singolo “Amati” disponibile ovunque

Disponibile in radio e nei digital store “Amati”, il nuovo singolo di AdriaCo. Il singolo, scritto dallo stesso artista, è mixato da Marco Federico di Studio Miriam e masterizzato da Matteo Gabbianelli (kuTso Noise Home). Il videoclip – per la regia di Marco Aquilanti (Nuvole Rapide Produzioni) – è online su Youtube. “Amati” è una ballad intima e vulnerabile, animata da una nervosa taranta e dal suono ostinato di una sveglia per scuotere dal torpore dell’apatia e della procrastinazione. Il brano risale agli anni universitari, precisamente al 2013. Questo è il secondo singolo dell’album “Collezione di Arretrati” che uscirà nei prossimi mesi. Sarà un lavoro fortemente autobiografico, che racconta l’evoluzione e la crescita avvenuta negli ultimi 10 anni, affrontando il tema dell’ansia e delle sfide.

Come siamo allo specchio?

“La quotidianità universitaria regala molta libertà dopo i ritmi alienanti del liceale, ma in questa libertà ci troviamo di fronte a noi stessi, così come siamo, nello specchio. Tanti interrogativi partono proprio da lì, dal momento in cui per la prima volta, senza più l’alibi di uno schema, cominciamo a capire che ciò che siamo dipende da noi e dal modo in cui noi stessi per primi ci percepiamo”, dichiara lo stesso cantautore.

Il tema dello specchio già presente nel primo singolo “Cicatrici” ritorna, ma questa volta a guardarsi negli occhi sono volti che parlano lingue diverse: “L’amore per me stesso è un sentimento che ho dovuto costruire quasi da zero e i lavori sono ancora in corso. In quegli anni portavo con me un bagaglio emotivo molto pesante che non mi permetteva di vivere serenamente e aprirmi alla possibilità di una relazione. Voci di incoraggiamento e di amore arrivano da lontano, ma è una lingua che l’Adriano di quel tempo non conosce e non può ancora fare sue quelle parole”.

