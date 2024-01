Ecco la presentazione del libro di Elena Panzera, “I salmoni aspettano agosto” che sta riscuotendo sempre più consensi di critica e pubblico.

Red Firenze: Elena Panzera con “I salmoni aspettano agosto”

Giovedì 25 gennaio alle 18,00 alla Libreria Feltrinelli Red Piazza della Repubblica Teresa Cinque dialoga con Elena Panzera, autrice del libro I salmoni aspettano agosto. Il libro è edito da Giulio Perrone Editore con letture di Federica Miniati.

Nell’ambito della rassegna “IDENTITIES. Leggere il contemporaneo”, l’Associazione culturale La Nottola di Minerva, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze, presenta il romanzo d’esordio di Elena Panzera, I salmoni aspettano agosto (Giulio Perrone Editore, 2023). A dialogare con l’autrice, nella cornice della Libreria Feltrinelli Red a Firenze in Piazza della Repubblica, Teresa Cinque e Stefano Miniati, con le letture di Federica Miniati. L’appuntamento è per giovedì 25 gennaio alle 18.

Un rapporto viscerale

“I salmoni aspettano agosto” è la lettera di Michele a sua sorella gemella, Francesca, scritta con l’unico linguaggio che conosce, quello scandito da frasi musicali e da silenzi di diversa durata. Avviluppati in un sentimento viscerale, i due fratelli, prossimi al diploma di pianoforte al Conservatorio, si trovano ad affrontare per la prima volta il distacco nel momento in cui Francesca riceve una proposta di matrimonio. Michele è nato senza respiro e la sua mente a volte si inceppa, per questo la madre gli consiglia di scrivere un diario. Lui scrive sempre intorno alla notte, quando Francesca è fuori e gli manca di più, e in questo scrivere affonda, va indietro, risale la corrente come un salmone per tornare all’inizio.

Qualcosa su Elena Panzera

Elena Panzera è nata nel 1991 a Viareggio. È laureata in Lettere e ha un master in Editoria e Comunicazione. Lavora in una libreria indipendente e scrive di letteratura, poesia e politica sul «Tascabile», «Altri Animali», «Interno Poesia», «Minima&Moralia» e altre riviste online. Nel 2022 è tra i fondatori di «Linoleum», progetto letterario dedicato alla narrativa breve.

