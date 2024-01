Dopo gli ultimi appuntamenti live, parte nel 2024 il tour “Diego Basso Plays Queen”.

Sei date in tutta Italia all’insegna della musica dei Queen.

Biglietti disponibili qui: https://www.ticketone.it/artist/diego-basso/.

Il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste di Art Voice Academy, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Claudia Ferronato, Barbara Lorenzato, Anna Danieli, Lorenzo Menegazzo, porterà in scena in un live, le iconiche musiche dei Queen arrangiate per la grande orchestra accompagnate dalla voce lirica del soprano Claudia Sasso e dalle performance soliste di Manolo Soldera.

Tra i brani proposti non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must go on”.

La novità di questo tour risiede nell’apertura di ogni concerto con un’ouverture esclusivamente musicale, creata e firmata personalmente dal Maestro Diego Basso: un preludio emozionante che anticiperà e introdurrà gli spettatori ai brani senza tempo dei Queen.

“Diego Basso Plays Queen” è uno spettacolo musicale dal vivo che va oltre la semplice esecuzione, offrendo una reinterpretazione appassionante e sempre nuova dei capolavori dei Queen.

Un’esperienza unica che promette di immergere il pubblico in un viaggio straordinario attraverso la maestria musicale dell’iconico gruppo britannico.

Di seguito le date del tour:

28 febbraio – Palazzo Del Turismo, Jesolo (VE)

8 marzo – Nuovo Teatro Verdi, Montecatini (PT)

9 marzo – Teatro Civico, Vercelli (VC)

12 marzo – Teatro Nuovo, San Marino

15 marzo – PalaUnical Teatro, Mantova (MN)

17 marzo – Teatro Lyrick, Assisi (PG)

https://www.diegobasso.com/

https://www.facebook.com/diegobassodirettoredorchestra

https://instagram.com/maestrodiego.basso?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://twitter.com/M_DiegoBasso

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia