È uscito in digitale ed entra in rotazione radiofonica “Real Power” (Sony Music), il nuovo esplosivo singolo dell’acclamata band multiplatino Gossip!

Insieme al precedente singolo “Crazy Again”, il brano anticipa il nuovo album “REAL POWER” in uscita il 22 marzo e già disponibile in pre-order.

Online anche il videoclip, con la regia dell’artista audio-visivo di fama Cody Critcheloe aka SSION che ha curato l’intero lato creativo dell’album, che rende omaggio agli spettacoli dal vivo che hanno reso la band nota in tutto il mondo: www.youtube.com/watch?v=nVQjzru4Id8.

Ispirato dalle proteste del movimento Black Lives Matter a Portland, città natale di Beth Ditto, e in tutto il mondo, “Real Power” è un grido di ribellione e un inno alla piena consapevolezza del proprio potere.

Il brano, una vera e propria celebrazione dell’azione personale di fronte ai tempi estremamente instabili, è ricco di riff potenti e ritmi dance tenaci che, accesi dalla voce carica di sentimento di Beth, riproducono perfettamente il classico suono dance-punk dei Gossip.

«”Real Power” parla di quanto sia incredibile la nostra città e di come si sia davvero dimostrata all’altezza – afferma Beth Ditto – Il sistema stava per essere riorganizzato e noi costringevamo le persone a rendersene conto in un momento in cui lo stesso sistema poteva letteralmente farti ammalare, durante una pandemia. Questo è il vero potere: le persone che si uniscono prendendo la decisione di scendere in strada».

L’album “Real Power” segna la reunion con il rinomato produttore Rick Rubin, che ha guidato l’album di successo “Music For Men” del 2009.

Esortati dallo stesso Rubin, la band ha iniziato a registrare il nuovo album “Real Power” nel 2019, dopo aver completato il tour per il decimo anniversario di “Music For Men“.

Questa la tracklist dell’album “Real Power”:

01 Act Of God

02 Real Power

03 Don’t Be Afraid

04 Crazy Again

05 Edge Of The Sun

06 Give It Up For Love

07 Turn The Card

08 Tell Me Something

09 Light It Up

10 Tough

11 Peace and Quiet

