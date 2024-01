Disponibile in digitale “Nord”, il nuovo Ep del direttore d’orchestra, pianista e compositore Francesco Maria Mancarella.

Il Maestro conosciuto a livello internazionale per il progetto “Il pianoforte che dipinge”, sarà sul palco del prossimo Festival di Sanremo per dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Alessandra Amoroso.

L’Ep “NORD” (https://sme.lnk.to/Nord), composto da 4 brani per piano solo, si ispira ai suggestivi paesaggi nordici dell’Islanda, creando un’atmosfera riflessiva e coinvolgente ed esplorando la storia dell’artista e le connessioni sensoriali con la terra e i suoni del mare.

È stato infatti registrato negli Syrland Studio di Reykjavík dove il musicista si è immerso per settimane in un silenzio irreale, a contatto con la natura.

In questa produzione emergono l’attenzione per la melodia e la sensibilità artistica di Francesco Maria Mancarella, che ha sviluppato nel tempo un’estetica musicale distintiva, abbracciando un’approfondita introspezione libera da confini stilistici, creando un crossover tra musica classica, jazz e contemporanea.

«Se ci fosse un luogo dove l’introspezione abbraccia la creatività, quello sarebbe sicuramente l’Islanda. Un luogo magico, non fosse altro che per il silenzio ancestrale che, come una pausa nella composizione di un brano, spezza la forza sonora. Se non ci fosse il silenzio, non esisterebbe la melodia» racconta Francesco Maria Mancarella.

Questa la tracklist di “Nord”:

1. Aura

2. Kissing the wind

3. Nord

4. Under the light

https://www.nowisee.it/

https://www.instagram.com/framamancarella/

https://www.facebook.com/framamancarella/

https://www.youtube.com/@francescomariamancarellaDTP

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia