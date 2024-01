Aka 7even ha scelto le clippiù emozionanti che hanno composto il videoclip del singolo. Tutto questo per fermare i momenti più belli e poterli rivivere ancora una volta, tutti insieme.

AKA 7EVEN: il videoclip del singolo “Non Dimenticare” online

“Non dimenticare” (Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da Junior K e Jeremy Buxton e disponibile in radio e al link https://columbia.lnk.to/ Nondimenticare. Il brano racconta di quegli istanti che, riempiendoci il cuore, ci fanno sentire un po’ più leggeri e del desiderio di fermare il tempo per poterli rivivere.

“Il brano – racconta Aka 7even – è una celebrazione al valore delle cose e delle persone, un invito a non dare peso solo a sconfitte e cose negative, ma imparare a prendere le cose belle della vita e tenerle strette a noi. ‘Non dimenticare’ rappresenta tutti quei rapporti conclusi e non, che hanno segnato momenti indimenticabili, come quel pezzo che passa in radio e ti ricorda l’infanzia. Anche se alcuni rapporti finiscono e se ne costruiscono nuovi, non dimenticarli è la chiave che ci aiuta a tenerne acceso il fuoco.”

Un posto sicuro e una storia d’artista

“Non dimenticare” vuole essere infatti un posto sicuro dove racchiudere quello che per Aka è stato un anno di transizione. In altre parole: un brano da cui ripartire per creare un nuovo progetto ricominciando dalla semplicità, da se stessi e dalla voce, dopo la cura delle ferite del passato che sono state superate e messe in musica. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 280 milioni di stream audio e video. Sono tante le hit che si possono contare a suo conto ad oggi.

Per maggiori informazioni sull’artista:

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia